Astăzi, Ministerul Sănătăţii a anunțat alte două cazuri de hepatită cu cauze necunoscute în România. Este vorba de alţi doi copii. Unul dintre ei are 8 luni, iar celălalt 10 ani.

"Așteptăm ultimele rezultate ale analizelor să vedem dacă avem o cauză identificabilă”, a spus sursa citată (citește mai mult AICI).

Adrian Marinescu: Nu vorbim până la acest moment de un virus hepatic

Adrian Marinescu, medic primar în boli infecțioase, a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre cât de gravă este noua boală care se răspândește în rândul copiilor și cât de pregătit este sistemul sanitar la nivel mondial, dar și la nivelul României, pentru o astfel de provocare:

„În primul rând, toți trebuie să rămânem calmi. Avem niște informații care pornesc, într-adevăr, de la atenționarea Organizației Mondiale a Sănătății și știm că aceste cazuri, care sunt extrem de rare la nivelul mapamondului, înseamnă o afectare hepatică la copii. Copil înseamnă de la o vârstă fragedă și până la 16 ani, din datele pe care le avem. Bănuim că ar putea să fie vorba de un adenovirus, deci nu vorbim de un virus hepatic de tip A,B,C,D sau E. Aceste adenovirusuri oricum sunt alături de noi dintotdeauna. Vorbim aici de afecțiuni ușoare, de tip răceală, bronșite pneumonii și până la encefalită și meningită. Deci, e vorba de o paletă foarte largă.

Este o ipoteză legată de tipul 41 de adenovirus, care ar putea să dea afectarea hepatică, fără să știm exact dacă are legătură cu sistemul imunitar deficitar. Deocamdată este perioada în care trebuie să observăm, trebuie să fim prudenți, iar când spun prudenți nu înseamnă că mă gândesc la măsuri restrictive, ci la acele reguli de igienă despre care oricum vorbeam și înainte de pandemie și mai ales în ultimii doi ani și jumătate“, a precizat Adrian Marinescu.

Cât de pregătită este România pentru această nouă provocare?

„La nivelul globului sunt undeva la 200 de astfel de cazuri de afectare hepatică. Dintre ele, până în 10% sunt cazurile severe care într-adevăr pun probleme.

Fără discuții că România este pregătită pentru o astfel de provocare. Pentru a o defini, însă, trebuie să știm mai mult. Nu ne așteptăm, în niciun caz, că va fi o altă pandemie, că va fi ceva în prelungirea pandemiei. Nu are nicio legătură. Sunt cazuri extrem de clare și s-ar putea să fie vorba de un diagnostic pe care îl punem, urmărind cu o mai mare atenție aceste situații.

Mie mi se pare că o atenționare care vine repede, din partea Organizației Mondiale a Sănătății, este binevenită și demonstrează că lucrurile s-au activat în acești doi ani și jumătate și avem o experiență în așa fel încât să acționăm preventiv încă de la început“, a conchis Adrian Marinescu.

