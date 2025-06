Haos în California. Trump a trimis 700 de pușcași marini să protejeze închisorile de imigranții care vor eliberarea deținuților / video

Aproximativ 700 de pușcași marini din sudul Californiei erau așteptați să ajungă în Los Angeles luni seara sau marți dimineața, au declarat oficialii, ca parte a unei strategii federale de a înăbuși demonstrațiile de stradă împotriva raidurilor de imigrație, parte a unui efort semnificativ al celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, scrie Reuters.

Deși misiunea lor de a proteja personalul și proprietățile federale este temporară – acoperind golurile până la sosirea unui contingent complet de 4.000 de soldați ai Gărzii Naționale – această desfășurare reprezintă o utilizare extraordinară a forțelor militare în sprijinul unei operațiuni de poliție și are loc în ciuda opoziției liderilor locali și de stat, care nu au solicitat ajutor.

Între timp, secretara americană pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a promis că va continua și va extinde operațiunile de reținere a presupuselor persoane aflate ilegal în SUA, prelungind o represiune care a provocat protestele. Oficialii lui Trump au catalogat protestele drept anarhice și au acuzat democrații locali și de stat că permit tulburările și protejează imigranții ilegali prin politicile orașelor-sancuar.

Operațiunile militare și federale de aplicare a legii au accentuat polarizarea dintre cele două mari partide politice din SUA, Trump – republican – amenințând că îl va aresta pe guvernatorul democrat al Californiei, Gavin Newsom, pentru că s-a opus represiunii federale.

California a dat în judecată administrația Trump pentru a bloca desfășurarea Gărzii Naționale și a pușcașilor marini, argumentând că aceasta încalcă legea federală și suveranitatea statului.

Liderul democrat al Comisiei pentru Servicii Armate din Senat, senatorul Jack Reed, a declarat că este „profund îngrijorat” de desfășurarea pușcașilor marini activi de către Trump.

„Președintele forțează autoritar deciziile guvernatorului și ale primarului și folosește armata ca armă politică. Această mișcare fără precedent riscă să transforme o situație tensionată într-o criză națională”, a spus Reed.

„De la fondarea națiunii noastre, americanii au fost clari: nu dorim ca armata să desfășoare activități de aplicare a legii pe teritoriul SUA”, a adăugat el.

Anunțul privind desfășurarea pușcașilor marini a fost făcut în a patra zi consecutivă de proteste. Luni seara, poliția a început dispersarea sutelor de protestatari adunați în fața unui centru de detenție federal din centrul Los Angelesului, unde sunt deținuți imigranți. Poliția a anunțat că au fost făcute arestări.

Forțele Gărzii Naționale au format un baraj uman pentru a ține oamenii la distanță de clădire. Apoi, un grup masiv de polițiști a avansat pe stradă, împingând protestatarii și trăgând cu muniții „mai puțin letale”, cum ar fi gaze lacrimogene. Poliția folosise tactici similare începând de vineri.

Pușcașii marini americani sunt cunoscuți drept primele forțe care ajung într-o intervenție militară și ultimele care pleacă dintr-o ocupație.

Deși forțele armate au fost desfășurate pe teritoriul SUA în cazuri de dezastre majore, precum uraganul Katrina sau atacurile din 11 septembrie 2001, este extrem de rar ca trupele să fie folosite în cazuri de tulburări civile.

Chiar și fără a invoca Legea Insurecției, Trump poate desfășura pușcași marini în anumite condiții legale sau în calitate de comandant suprem al armatei.

Ultima dată când armata a fost folosită în mod direct pentru aplicarea legii sub Legea Insurecției a fost în 1992, când guvernatorul Californiei de atunci a cerut președintelui George H.W. Bush ajutor pentru a face față revoltelor din Los Angeles, declanșate după achitarea polițiștilor care l-au bătut pe Rodney King, un șofer de culoare.

Newsom susține că el, ca guvernator, este cel care are autoritatea de a chema Garda Națională, numind acțiunea lui Trump „un pas clar către autoritarism.”

La rândul său, Trump a susținut sugestia consilierului său de frontieră, Tom Homan, că Newsom ar trebui arestat pentru obstrucționarea măsurilor de aplicare a legii privind imigrația. „Aș face-o dacă aș fi Tom. Mi se pare o idee excelentă”, a spus Trump reporterilor.

Protestele au dus până acum la câteva zeci de arestări și unele pagube materiale.

„Ceea ce se întâmplă afectează fiecare american, fiecare persoană care dorește să trăiască liber, indiferent de cât timp familia sa locuiește aici,” a declarat Marzita Cerrato, 42 de ani, o imigrantă de primă generație ai cărei părinți sunt din Mexic și Honduras.

Proteste au izbucnit luni și în cel puțin alte nouă orașe americane, inclusiv New York, Philadelphia și San Francisco, potrivit presei locale.

La Austin, Texas, poliția a tras cu muniții neletale și a reținut mai multe persoane în timpul ciocnirilor cu o mulțime de câteva sute de protestatari.

Înainte de dispersarea din Los Angeles, câteva sute de protestatari s-au adunat în fața unui centru de detenție, scandând „eliberați-i pe toți”, fluturând steaguri mexicane și din America Centrală și adresând insulte – uneori vulgare – ofițerilor federali.

La căderea nopții, ofițerii s-au confruntat cu protestatarii care s-au dispersat în cartierul Little Tokyo. În timp ce localnicii urmăreau de pe balcoanele apartamentelor și turiștii se adăposteau în hoteluri, un mare contingent de polițiști LAPD și șerifi au folosit grenade asurzitoare și gaze lacrimogene care au zguduit străzile laterale.

Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat că divizia sa ICE a arestat 2.000 de imigranți ilegali pe zi în ultimele zile – mult peste media zilnică de 311 din anul fiscal 2024, sub fostul președinte Joe Biden.

„Am desfășurat mai multe operațiuni azi decât ieri și mâine le vom dubla din nou,” a declarat Noem pentru emisiunea „Hannity” de la Fox News. „Cu cât protestează și comit acte de violență împotriva forțelor de ordine, cu atât ICE va acționa mai dur împotriva lor.”

Primarul din Los Angeles, Karen Bass, s-a opus represiunii, declarând pentru MSNBC: „Acesta este un oraș al imigranților.”

Noem a replicat: „Nu sunt un oraș al imigranților. Sunt un oraș al criminalilor.”

