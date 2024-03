Haite de câini fără stăpân au atacat mai multe stâne. Au lăsat în urmă zeci de oi fără suflare

În ultimele două zile, zona comunei Giroc, situată în județul Timiș, a fost martora unor atacuri repetate ale unor haite de câini vagabonzi asupra fermelor locale.

Una dintre familiile afectate, familia Golban din comuna Giroc, localitatea Chișoda, județul Timiș, a fost șocată să descopere prăpăd la stâna pe care o dețin. Mieii morți și oile mutilate au fost doar o parte din „tabloul” sinistru pe care l-au descoperit în urma ataculi patrupedelor. Situația nu e una singulară, alte familii de fermieri din vecinătatea apropiată au avut parte de aceleași pagube și pierderi.

„Azi-noapte, în jurul orei 3, am auzit gălăgie, am ieșit afara, am venit aici în obor, erau toate călare, una peste alta, erau câini, lătrau. I-am fugărit, am mers în partea cealaltă, unde am avut oile cu mieii mari. Alea nu mai erau nicăieri, mi-au rupt gardul pe partea ailaltă, au ieșit. M-am dus pe pășune, le-am adunat, dar când am ajuns din nou la ele, erau câini mulți, nu mai știam cum să mă împart. În saivan aveam vreo 200 de oi care erau cu 2 miei, s-or băgat câinii peste ei, le-or ghemuit pe toate într-un capăt de saivan, și mi le-or făcut varză. Erau câini mari, în jur de 16-17 câini. I-am fugărit cu câinii mei, i-am împrăștiat, dar iar s-or adunat în haită, câte 3-4, mai multe haite. Bănuiesc că ar fi o cățea în călduri care a adunat câinii după ea. Ieri seara au fost la vecina, astăzi la mine, mâine la vecinul de dincolo, nu mai știm ce să facem. Sunt peste 60 de oi moarte, mieii nu mai stiu, că ce-i sub ele, e pod de miei”, a spus proprietarul Gheorghe Golban, potrivit ImpactPress.ro.

Oamenii au crezut că sunt atacați de șacali

Câinii din comuna Giroc au atacat a doua oară în mai puțin de 24 de ore, astfel că autoritățile au intervenit prompt. Inițial, s-a crezut că au venit șacalii la stână, pentru ca mai apoi să se descopere că pagubele au fost făcute de câini. „E problemă de mai mulți ani cu câinii vagabonzi. Câinii vin din cartier, sunt haite de câini, țoață lumea aduna câinii, le dă de mâncare pe marginea drumului, iar când n-au mâncare, vin la stână, la oi. Mai fată o oaie, mai rămâne o soarte (n.r.- placenta animalului), ei se adună acolo”, a mai spus proprietarul Gheorghe Golban pentru sursa citată.

Cât privește prinderea câinilor fără stăpân, autoritățile locale susțin că aceasta este o misiune dificilă, deoarece acești câini nu pot fi capturați în spații deschise, ci doar atunci când se află în localități. Cu toate acestea, fermierii sunt de părere că primăria nu ia măsuri adecvate, temându-se de posibile reacții negative din partea iubitorilor de animale, mai ales în contextul unui an electoral, când aceștia ar putea declanșa o campanie de denigrare împotriva oficialilor locali.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News