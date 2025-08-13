Guvernul pune taxă pe coletele externe! Cumpărăturile de pe Sheim și Temu, principalele vizate

Ministerul de Finanțe propune aplicarea unei taxe de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 euro care provine dintr-un spațiu extracomunitar. Decizia vine după ce, potrivit ministrului Alexandru Nazare, mulți antreprenori români sunt afectați de fluxul mare de colete din afara UE.

„Este vorba despre o taxă pe fluxuri. Fluxurile extracomunitare de colete. Ce se întâmplă în acest domeniu? La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete - mă refer la cele sub 150 de euro -, au crescut de la 1 la 4 miliarde în ultimii patru ani. În România, aceste fluxuri au crescut de la câteva mii de colete pe zi, la 225.000 pe zi, astăzi. Sunt foarte mulți antreprenori români, aproape 140.000 de antreprenori, care vând în online și au fost profund afectați de această creștere a coletelor din zonele extracomunitare.

Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară. Sunt efecte de mediu, logistice (...), riscuri în privința contrafacerii și a verificării acestor colete, pentru că posibilitățile de a verifica un număr atât de mare sunt mult mai mici. Resursele statului sunt mici în această privință. Ca atare, propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro”, a anunțat miercuri, ministrul Finanțelor, într-o conferință de presă.

Ce urmărește Guvernul

Astfel, ministrul vrea să determine companiile să își deschidă huburi logistice în țara noastră. În acest fel, vor evita plata noii taxe.

„Ea va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem acolo și coletele care vin direct din zone extracomunitare, și pe cele care vin prin alte huburi în România.

Evident că, odată instituită taxa, cei care vor să-și stabilească huburi logistice în România și vor să distribuie din România nu vor mai trebui să plătească acești bani. Îi invităm, pe această cale, dacă vor să facă business în România, să vină să-și stabilească huburi logistice aici”, a mai punctat acesta.

Ministerul de Finanțe estimează încasări de 1,3 miliarde de lei din noua taxă aplicată coletelor provenite din afara Uniunii Europene.

Citește și: Ratingul Fitch, gură de oxigen pentru București. Adrian Negrescu: Cum ne-am tăiat singuri craca de sub picioare. „Suntem cu spatele la zid”

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News