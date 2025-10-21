Dr. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, a explicat cum poate fi combătută frica de vaccinare. Potrivit medicului, ea poate fi combătută prin conștientizarea faptului că injecția antigripală doare foarte puțin, mult mai puțin decât analizele, perfuziile sau spitalizarea în cazul în care copilul se îmbolnăvește grav.

„Trebuie să ne gândim în felul următor: când are gripă copilul, s-ar putea să ajungă la injecții. În plus, vaccinarea antigripală e o injecție care chiar nu doare sau doare într-o măsură extrem de mică. Hai să comparăm cu ce înseamnă să-i recoltezi analize, ce înseamnă să-i pui perfuzii, ce înseamnă să stea un copil în spital.

Eu cred că problema nu e neapărat vaccinarea în sine, ci, din păcate, acel principiu al vaccinării care, din considerente poate de neînțeles, e văzut de către o parte din populație altfel decât ar trebui. Aici discutăm de politizare, discutăm de pandemie, discutăm de ce s-a făcut apropo de acei oameni care, în loc să fie lideri de opinie în direcția bună, au fost antivacciniști.

Eu mi-aș pune întrebarea: Într-o familie unde un copil se prăpădește de gripă sau de altă boală pe care puteam să o prevenim prin vaccinare, cum își explică părinții și cum își explică cei care erau antivacciniști o astfel de situație? Că eu n-aș putea, ca părinte", a spus dr. Adrian Marinescu.

„Gripa face mult mai multe probleme decât eventualele reacții adverse la vaccin"

Dr. Adrian Marinescu a explicat că orice vaccin poate avea reacții adverse minore, dar gripa provoacă probleme mult mai mari.

„Orice vaccin, care e de fapt un medicament, ar putea să aibă și unele reacții adverse, dar eu gândesc așa: între a face gripă, a avea complicații adverse majore și a face vaccinul care poate are niște reacții adverse minime și care sunt ușor rezolvate, eu cred că nu are rost să discutăm.

Gripa face mult mai multe probleme decât eventualele reacții adverse de moment, care ce înseamnă? Că zona e roșie, că doare puțin la locul de injectare, se rezolvă cu puțină gheață și antiinflamator. În cazul administrării intranazale, sigur că și acolo pot fi minime reacții. (...)

Vaccinăm populația de la șase luni până la orice vârstă, peste 100”, a spus dr. Adrian Marinescu.

Au fost cazuri de copii cu simptome severe ale gripei?

Dr. Adrian Marinescu a spus că au existat cazuri rare de copii cu forme severe de gripă, unele chiar fatale. Potrivit medicului, vaccinarea nu garantează 100% că nu vei face gripă, însă reduce semnificativ riscul de complicații.

„Am avut copii care s-au prăpădit. Din fericire, sunt foarte puțini. Eu am mai explicat acest lucru. Pentru mine și pentru un părinte statisticile nu contează. Poate să fie unul și este suficient. Nu contează că numărul e mic.

Aici ar fi trei aspecte pe care le spun mereu. În primul rând că, în afară de deces, sunt pacienți care mor cu complicații importante, sunt persoane care au boli cronice care, la rândul lor, se acutizează - ne gândim la un cardiac care își va agrava boala de bază prin episodul gripal.

Al doilea aspect este că lumea întreabă: „Dacă mă vaccinez antigripal, am sută la sută șanse să nu fac gripă?”. Eu o să răspund că în medicină nimic nu e sută la sută, doar că nu este doar obiectivul primar să nu fac gripă. În momentul în care fac gripă, vaccinat fiind, probabilitatea de a avea complicații este mult mai mică.

Și ajung la punctul trei. Dacă nu vrea să-l asculte pe medic, să se uite în jur la oamenii din familie, la cunoscuți, la vecinul de bloc și poate să facă o proprie analiză: Cel care s-a vaccinat cât de ușor a trecut prin sezon și cel care a avut probleme și a mers la spital, dacă a fost sau nu vaccinat. Va constata că extrem de rar se întâmplă, dar nu ajung să fie internați. Deci chiar dacă fac o formă ușoară, nu ajung la internare, nu ajung la complicații.

Din punctul meu de vedere, nu există termen de comparație și, dacă vrem să avem o populație care să treacă cu bine prin iarnă și prin sezonul de gripă, hai să ne protejăm acum prin vaccinare”, a spus dr. Adrian Marinescu la DC News.

Video: