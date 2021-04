Grimes, soția lui Elon Musk, și-a făcut tatuaje „extraterestre” (Imagini)

Grimes, soția antreprenorului excentric Elon Musk, a dezvăluit pe Instagram tatuajele sale, pe care le numește „cicatrici frumoase lăsate de extraterești”. Cântăreața canadiană a postat duminică seara o imagine pe contul său de socializare, unde apar diverse linii interconectate pe întreg spatele său.

„Nu am o fotografie bună pentru că încă mă doare foarte tare și am nevoie de somn, va fi roșu pentru câteva săptămâni”, a comentat aceasta pe marginea pozei sale. Artista are deja o multitudine de tatuaje pe mâini și brațe.

Grimes și Elon Musk au anunțat anul trecut nașterea fiului lor, pe care inițial au dorit să îl numească X Æ A-12 Musk. Claire Elise Boucher, pe numele său adevărat, a explicat că X înseamnă „variabilă necunoscută”. Æ reprezintă scrierea sunetelor „ai”, care vine de la inteligență artificială, dar și de la cuvântul japonez dragoste. În urma unor dificultăți legislative, care impun părinților din California să folosească doar literele aflabetului, cei doi au optat pentru X Æ A-Xii, renunțând la A-12, numele rachetei lor preferate.