Data actualizării: 18:42 07 Noi 2025 | Data publicării: 18:42 07 Noi 2025

Grigore Alexandru Ghyka se întoarce acasă: Sicriul ultimului domn al Moldovei, va fi depus la Palatul Cotroceni
Autor: Alexandra Curtache

foto: Agerpres
 

Sicriul ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, va fi depus duminică la Palatul Cotroceni.

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că sicriul cu rămășițele pământești ale ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, va fi depus duminică, 9 noiembrie 2025, în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, în semn de profund respect și considerație pentru memoria domnitorului. Publicul larg va avea acces în intervalul 10:00-20:00.

„În semn de profund respect și considerație pentru memoria ultimului domn al Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, am luat decizia ca sicriul cu rămășițele sale pământești să fie depus în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, unde publicul va avea acces”, a transmis Nicușor Dan.

Grigore Alexandru Ghyka, un domnitor vizionar

Grigore Alexandru Ghyka s-a remarcat prin punerea binelui comun mai presus de interesele proprii, promovând principii moderne de guvernare și dreptate socială. În timpul domniei sale, au fost adoptate reforme esențiale pentru societate: dezrobirea romilor, abolirea cenzurii și reducerea taxelor comerciale.

De asemenea, domnitorului i se atribuie:

Înființarea Jandarmeriei Române, după model francez;

Crearea primei maternități publice din țară, Institutul Gregorian, finanțată din fonduri proprii.

Prin repatrierea rămășițelor sale, statul român realizează un gest de restituire morală și prețuire pentru o personalitate marcantă a istoriei naționale.

Accesul publicului la Palatul Cotroceni

Vizitatorii care doresc să aducă un omagiu trebuie să respecte regulile stabilite de Administrația Prezidențială:

Accesul se face pe Poarta Leu Pietonal (Bulevardul Geniului nr. 1-3) și ieșirea pe poarta principală din Bulevardul Profesor Doctor Gheorghe Marinescu;

Vizitatorii trebuie să prezinte documentul de identitate și să se supună controlului de securitate al persoanelor și al bagajelor;

Nu se permite accesul cu flori sau lumânări; acestea pot fi depuse în pridvorul Bisericii Cotroceni;

Este interzisă aducerea de obiecte personale precum scrisori, fotografii sau documente;

Vizitatorii trebuie să respecte indicațiile personalului și traseul stabilit de organizatori.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că această ceremonie marchează o reconectare simbolică a României cu trecutul său, readucând acasă un domnitor care a acționat pentru modernizarea societății în numele libertății, dreptății și demnității naționale.

