Aeroportul Palm Beach ar putea purta numele lui Donald Trump, după acordul guvernatorului Floridei
Data actualizării: 09:48 31 Mar 2026 | Data publicării: 09:47 31 Mar 2026

Aeroportul Palm Beach ar putea purta numele lui Donald Trump, după acordul guvernatorului Floridei
Autor: Dana Mihai

donald trump sua Președintele american Donald Trump. Sursa foto: Agerpres

Guvernatorul statului Florida a aprobat luni redenumirea Aeroportului Internațional Palm Beach după numele lui Donald Trump.

Schimbarea necesită însă semnătura Administrației Federale a Aviației (FAA), iar procedurile administrative sunt în curs, potrivit LeFigaro.

Aeroportul, aproape de reședința lui Trump

Guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a dat undă verde pentru ca aeroportul aflat la aproximativ trei kilometri de reședința privată a președintelui american să poarte numele acestuia.

"Schimbarea denumirii unui aeroport ține de competența locală, iar FAA nu aprobă astfel de modificări", a transmis agenția într-un comunicat, precizând însă că trebuie să finalizeze anumite formalități pentru validarea schimbării.

De la revenirea la putere în 2025, Donald Trump și-a pus amprenta asupra mai multor locuri simbolice din Statele Unite. El și-a adăugat numele la prestigioasa sală de spectacole Kennedy Center, unde a modificat programarea culturală, anulând inclusiv evenimente LGBT+.

Citește și: Donald Trump ar dori ca un aeroport şi o gară să fie redenumite în onoarea sa

Semnătura sa va apărea și pe viitoarele bancnote ale țării, o premieră pentru un președinte în funcție, iar proiectele sale privind construirea unei săli de bal la Casa Albă au fost intens criticate.

