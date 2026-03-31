Aeroportul Palm Beach ar putea purta numele lui Donald Trump, după acordul guvernatorului Floridei

Guvernatorul statului Florida a aprobat luni redenumirea Aeroportului Internațional Palm Beach după numele lui Donald Trump.
Schimbarea necesită însă semnătura Administrației Federale a Aviației (FAA), iar procedurile administrative sunt în curs, potrivit LeFigaro.
Guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a dat undă verde pentru ca aeroportul aflat la aproximativ trei kilometri de reședința privată a președintelui american să poarte numele acestuia.
"Schimbarea denumirii unui aeroport ține de competența locală, iar FAA nu aprobă astfel de modificări", a transmis agenția într-un comunicat, precizând însă că trebuie să finalizeze anumite formalități pentru validarea schimbării.
De la revenirea la putere în 2025, Donald Trump și-a pus amprenta asupra mai multor locuri simbolice din Statele Unite. El și-a adăugat numele la prestigioasa sală de spectacole Kennedy Center, unde a modificat programarea culturală, anulând inclusiv evenimente LGBT+.
Semnătura sa va apărea și pe viitoarele bancnote ale țării, o premieră pentru un președinte în funcție, iar proiectele sale privind construirea unei săli de bal la Casa Albă au fost intens criticate.
