Iranul neagă că a atacat Turcia, după al patrulea incident cu rachete

Iranul respinge informațiile despre lansarea unor rachete împotriva Turciei, după ce ministerul Apărării de la Ankara a anunțat, luni, că forțele NATO au neutralizat un al patrulea atac cu rachetă balistică provenit din Iran, de la începutul războiului.
Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a respins marţi informaţiile despre lansarea unor rachete din Iran asupra Turciei, transmite AFP, citat de Agerpres.
Conform unui comunicat al ministerului de Externe de la Teheran, Araghchi a afirmat în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său turc Hakan Fidan că acuzaţiile respective sunt „complet nefondate” şi a propus o anchetă comună pentru stabilirea adevărului.
Şeful diplomaţiei iraniene a avertizat împotriva „operaţiunilor (...) desfăşurate de inamici” şi a oferit „cooperarea tehnică” pentru examinarea oricărei afirmaţii de genul celei menţionate, fără a oferi mai multe detalii.
Ministerul Apărării de la Ankara declarase luni că forţele NATO au interceptat a patra rachetă lansată de Iran împotriva Turciei.
Potrivit instituţiei, a fost vorba de o rachetă balistică, doborâtă după ce a pătruns în spaţiul aerian turcesc. Interceptarea de către sistemele de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO desfăşurate în estul Mării Mediterane a fost confirmată şi de purtătoarea de cuvânt a alianţei, Allison Hart.
Precedentele incidente similare au avut loc în luna martie, pe 4, 9 şi 13 martie.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
in sfarsit se pot pune comentarii farte si pe acest site. F bine, barem asa o puteti lua pulsul de la cei care va mai citesc inca...
* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate