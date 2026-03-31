Iranul neagă că a atacat Turcia, după al patrulea incident cu rachete
Data actualizării: 17:06 31 Mar 2026 | Data publicării: 17:03 31 Mar 2026

Iranul neagă că a atacat Turcia, după al patrulea incident cu rachete
Autor: Iulia Horovei

Steagul Iranului.

Iranul respinge informațiile despre lansarea unor rachete împotriva Turciei, după ce ministerul Apărării de la Ankara a anunțat, luni, că forțele NATO au neutralizat un al patrulea atac cu rachetă balistică provenit din Iran, de la începutul războiului.

Ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a respins marţi informaţiile despre lansarea unor rachete din Iran asupra Turciei, transmite AFP, citat de Agerpres.

Iranul neagă atacul asupra Turciei și propune o anchetă comună

Conform unui comunicat al ministerului de Externe de la Teheran, Araghchi a afirmat în cursul unei convorbiri telefonice cu omologul său turc Hakan Fidan că acuzaţiile respective sunt „complet nefondate” şi a propus o anchetă comună pentru stabilirea adevărului.

Şeful diplomaţiei iraniene a avertizat împotriva „operaţiunilor (...) desfăşurate de inamici” şi a oferit „cooperarea tehnică” pentru examinarea oricărei afirmaţii de genul celei menţionate, fără a oferi mai multe detalii.

Ministerul Apărării de la Ankara declarase luni că forţele NATO au interceptat a patra rachetă lansată de Iran împotriva Turciei.

Potrivit instituţiei, a fost vorba de o rachetă balistică, doborâtă după ce a pătruns în spaţiul aerian turcesc. Interceptarea de către sistemele de apărare aeriană şi antirachetă ale NATO desfăşurate în estul Mării Mediterane a fost confirmată şi de purtătoarea de cuvânt a alianţei, Allison Hart.

Precedentele incidente similare au avut loc în luna martie, pe 4, 9 şi 13 martie

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 32: Trump atacă aliații europeni: SUA nu vă vor mai ajuta

Comentarii (1)

radu   •   31 Martie 2026   •   17:59

in sfarsit se pot pune comentarii farte si pe acest site. F bine, barem asa o puteti lua pulsul de la cei care va mai citesc inca...

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Două comune din România, scose la lumină de infrastructură. Prețurile au explodat, se mută familii din toată țara
Publicat acum 20 minute
Trei state NATO semnalează activități suspecte cu drone la granița cu Rusia
Publicat acum 34 minute
Femeie mușcată de un lup de față, lângă un magazin IKEA. Încerca să-l ghideze, fiind dezorientat
Publicat acum 34 minute
Tânără moartă după ce a căzut de la etajul 5 în Câmpulung Moldovenesc
Publicat acum 44 minute
Efectele negative ale intervențiilor statului în piața energiei. Daniela Bărăban (ACUE) avertizează: Datorii de miliarde de lei și blocaje în sector
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 27 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 5 ore si 44 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 10 ore si 23 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 10 ore si 47 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 11 ore si 16 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 32: Șeful Pentagonului spune că următoarele zile vor fi decisive
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
