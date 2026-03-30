€ 5.0989
|
$ 4.4354
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0989
|
$ 4.4354
 
Bărbat acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani: Peste 120 de bărbați implicați
Data publicării: 23:50 30 Mar 2026

Bărbat acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani: Peste 120 de bărbați implicați
Autor: Iulia Horovei

Soție exploatată sexual de propriul soț. Rol ilustrativ. Sursa foto: Freepik

Un bărbat din Suedia este acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani, obligând-o să întrețină relații sexuale cu aproximativ 120 de clienți.

Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Suedia a fost pus sub acuzare, luni, 30 martie, pentru proxenetism agravat, multiple violuri și agresiuni sexuale. Acesta este suspectat că și-ar fi exploatat soția și i-ar fi vândut serviciile sexuale către 120 de bărbați, timp de mai mulți ani.

Bărbatul a fost arestat la sfârșitul lunii octombrie, după ce soția sa l-a reclamat poliției în nordul Suediei. De atunci, el a fost ținut în arest, potrivit straitstimes.

Cum și-a exploatat bărbatul soția

Conform rechizitoriului, bărbatul a beneficiat financiar timp de mai mulți ani de pe urma peresiunii exercitate asupra soției sale „de a efectua și a se supune actelor sexuale”.

Bărbatul a fost acuzat că a creat reclame online, a organizat întâlniri, și-a păzit și presat soția să efectueze acte sexuale online pentru a atrage mai mulți clienți.

De asemenea, a fost acuzat că a fost violent și a amenințat-o, exploatând frica acesteia față de el și profitând de dependența sa de droguri.

Acuzarea a detaliat, de asemenea, mai multe amenințări la adresa reclamantei, unele dintre ele incluzând avertismente despre dezlănțuirea „monstrului”.

120 de persoane, implicate în activitățile sexuale 

Procurorul Ida Annerstedt a declarat pentru AFP în luna februarie că autoritățile au identificat aproximativ 120 de persoane suspectate că ar fi cumpărat servicii sexuale. Incidentele ar fi avut loc între 11 august 2022 și 21 octombrie 2025.

Pe lângă acuzația de proxenetism agravat, bărbatul, care neagă acuzațiile, a fost acuzat și de opt violuri. Acestea includ un incident cu un client și mai multe acte în care femeia a fost obligată să comită acte sexuale asupra ei însăși.

De asemenea, bărbatul a fost acuzat și de patru tentative de viol și patru agresiuni.

Acuzațiile decurg din „infracțiunile grave și agravate” suferite de victimă, a spus Silvia Ingolfsdottir, avocata care o reprezintă pe femeie. „Acum speră să obțină dreptate”, a mai spus ea.

Citește și: Cazul Andrew Tate, redeschis de autoritățile britanice: Acuzațiile de abuz sexual, din nou investigate

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

suedia
exploatare sexuala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 15 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 22 minute
Preşedintele Croaţiei suspendă summitul Balcanilor de Vest din cauza tensiunilor cu Serbia
Publicat acum 24 minute
Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică
Publicat acum 26 minute
Bărbat acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani: Peste 120 de bărbați implicați
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 14 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close