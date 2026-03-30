Bărbat acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani: Peste 120 de bărbați implicați

Un bărbat în vârstă de 62 de ani din Suedia a fost pus sub acuzare, luni, 30 martie, pentru proxenetism agravat, multiple violuri și agresiuni sexuale. Acesta este suspectat că și-ar fi exploatat soția și i-ar fi vândut serviciile sexuale către 120 de bărbați, timp de mai mulți ani.

Bărbatul a fost arestat la sfârșitul lunii octombrie, după ce soția sa l-a reclamat poliției în nordul Suediei. De atunci, el a fost ținut în arest, potrivit straitstimes.

Cum și-a exploatat bărbatul soția

Conform rechizitoriului, bărbatul a beneficiat financiar timp de mai mulți ani de pe urma peresiunii exercitate asupra soției sale „de a efectua și a se supune actelor sexuale”.

Bărbatul a fost acuzat că a creat reclame online, a organizat întâlniri, și-a păzit și presat soția să efectueze acte sexuale online pentru a atrage mai mulți clienți.

De asemenea, a fost acuzat că a fost violent și a amenințat-o, exploatând frica acesteia față de el și profitând de dependența sa de droguri.

Acuzarea a detaliat, de asemenea, mai multe amenințări la adresa reclamantei, unele dintre ele incluzând avertismente despre dezlănțuirea „monstrului”.

120 de persoane, implicate în activitățile sexuale

Procurorul Ida Annerstedt a declarat pentru AFP în luna februarie că autoritățile au identificat aproximativ 120 de persoane suspectate că ar fi cumpărat servicii sexuale. Incidentele ar fi avut loc între 11 august 2022 și 21 octombrie 2025.

Pe lângă acuzația de proxenetism agravat, bărbatul, care neagă acuzațiile, a fost acuzat și de opt violuri. Acestea includ un incident cu un client și mai multe acte în care femeia a fost obligată să comită acte sexuale asupra ei însăși.

De asemenea, bărbatul a fost acuzat și de patru tentative de viol și patru agresiuni.

Acuzațiile decurg din „infracțiunile grave și agravate” suferite de victimă, a spus Silvia Ingolfsdottir, avocata care o reprezintă pe femeie. „Acum speră să obțină dreptate”, a mai spus ea.

Citește și: Cazul Andrew Tate, redeschis de autoritățile britanice: Acuzațiile de abuz sexual, din nou investigate