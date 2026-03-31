Subcategorii în Stiri

Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
Țara din Europa în care sărutarea mâinii unei femei poate fi considerată agresiune sexuală
Data actualizării: 17:38 31 Mar 2026 | Data publicării: 17:35 31 Mar 2026

Țara din Europa în care sărutarea mâinii unei femei poate fi considerată agresiune sexuală
Autor: Doinița Manic

imagine cu mana unei femei Un bărbat a fost condamnat după ce a săurtat mâna unei femei. Foto: Pixabay

Într-o țară din Europa, sărutarea mâinii unei femei poate fi considerată agresiune sexuală, după o decizie istorică a instanței.

Curtea Supremă a Spaniei a decis că un bărbat poate comite o agresiune sexuală atunci când sărută mâna unei femei fără consimțământul ei, scrie AOL.

Într-un caz care datează din 2023, un bărbat a abordat o femeie într-o stație de autobuz din Madrid, i-a sărutat mâna și a făcut gesturi pentru a-i sugera că o va plăti dacă merge cu el.

Femeia l-a dat în judecată, iar o instanță l-a găsit pe bărbat vinovat de agresiune sexuală și l-a amendat cu 1.620 de euro, o sancțiune care a fost menținută de tribunalul provincial din Madrid.

Bărbatul condamnat a sesizat Curtea Supremă a Spaniei, dar a pierdut

Bărbatul condamnat a sesizat apoi Curtea Supremă a Spaniei, argumentând că nu a existat nicio violență sau intimidare în interacțiunea sa cu femeia respectivă.

Conform documentelor instanței, el a susținut că victima „s-ar fi putut simți deranjată, jignită, victima unei intruziuni în zona ei de confort, dar nu a existat niciodată un risc clar pentru integritatea ei sexuală”.

De asemenea, el a susținut că incidentul a avut loc într-un loc public, lângă o secție de poliție și în plină zi. Și avocații lui au spus că, în cel mai bun caz, acțiunile sale au constituit o infracțiune de hărțuire cu natură sexuală într-un loc public, nu agresiune sexuală.

Cu toate acestea, în decizia sa, Curtea Supremă a constatat că gestul bărbatului a depășit simpla hărțuire, afirmând că a existat „o componentă sexuală clară, deoarece chiar i-a sărutat mâna”.

Unii magistrați au avut o altă opinie despre gestul bărbatului

Doi dintre magistrați au emis voturi separate, considerând că incidentul nu a fost un caz de agresiune sexuală.

„Un sărut pe mâna altei persoane este, în cultura noastră, o formă de salut, acum învechită”, au spus ei, conform documentelor instanței.

Aceștia au adăugat că, nici sărutarea cuiva pe obraz sau de strângerea mâinii, „nu sunt acte de natură sexuală”.

Cazul președintelui federației spaniole de fotbal care a sărutat o jucătoare, după o victorie

Decizia vine în contextul în care problema consimțământului sexual a fost în centrul unor dezbateri intense în Spania în ultimii ani. Legislația aprobată în 2022, cunoscută sub numele de „Doar da înseamnă da”, a pus accentul pe necesitatea consimțământului și a eliminat necesitatea de a dovedi că a existat violență sau intimidare pentru ca o întâlnire să fie considerată agresiune sexuală.

În 2023, președintele federației spaniole de fotbal, Luis Rubiales, a stârnit o controversă enormă când a sărbătorit victoria echipei feminine în finala Cupei Mondiale sărutând-o pe jucătoarea Jenni Hermoso pe buze.

El a spus că sărutul a fost consensual, o afirmație pe care ea a negat-o. Cazul a ajuns în instanță, iar în 2025 Rubiales a fost găsit vinovată de agresiune sexuală și amendat.

 
 
 

