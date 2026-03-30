Un set de mesaje și înregistrări intrate în posesia jurnaliștilor de la Politico scoate la lumină mecanismele prin care Moscova își construiește rețele de informatori în afara granițelor. Cazul arată concret cum recrutează Rusia spioni în Europa: metodele Kremlinului de infiltrare și influență nu mai sunt doar teorie, ci practici aplicate sistematic, inclusiv în rândul tinerilor vulnerabili.

Colaborare sau închisoare

Documentele analizate includ conversații dintre un tânăr rus, numit Ivan pentru protecția identității, și persoane despre care se crede că sunt legate de serviciile de informații. Povestea lui începe în 2023, când a fost reținut, apoi eliberat în baza unei „înțelegeri”.

Alegerea pusă în fața lui a fost simplă și brutală: colaborare sau închisoare. Mai exact, trebuia să ofere informații despre persoane din cercuri anti-Kremlin, inclusiv despre cei plecați în Europa. A acceptat, însă relația cu cei care îl coordonau s-a transformat rapid într-o presiune constantă.

La finalul lui 2023, student la informatică în Moscova, Ivan primește un mesaj care rezumă tonul general al discuțiilor: „Soarta te tot ferește de urmărire penală, de armată. Sper că totul va fi bine pentru tine. Nu uita de patria ta și transmite mai multe informații”.

Rețele de informatori și infiltrare în opoziția din Europa

Schimburile de mesaje, derulate între 2023 și 2025, descriu o tactică clasică: alternarea amenințărilor cu aparenta protecție. Scopul era clar, și anume infiltrarea în grupuri de opoziție și monitorizarea activității acestora, în special a celor din Europa.

Agenții nu se limitau la ținte evidente. Cereau inclusiv detalii despre persoane care îi sprijină pe emigranți: profesori, ONG-uri sau oficiali locali. Un mesaj indică direcția precisă: „Află cine este în Europa, în ce țară, și cine îi ajută, inclusiv organizațiile specializate”.

Într-un alt episod, după ce Ivan a menționat un protest anti-război din Berlin, reacția a fost imediată: „Îți spun, descrie-l, descrie-l, trimite-mi un raport. Nu mă face să te urmăresc”.

Presiunea era completată de ideea de control total: „Noi știm deja totul, dar vrem să știm mai mult. Vrem să vedem ce ne spui și tu”.

Joc dublu și fuga din Rusia

În timp, Ivan a decis să nu mai joace rolul impus. A contactat un activist rus aflat în exil, iar împreună au construit o strategie de protecție: transmiterea de informații false sau irelevante către agenți.

În 2025, a reușit să părăsească Rusia și a ajuns în Spania, unde a cerut azil.

Povestea lui reflectă un fenomen mai larg. După declanșarea războiului din Ucraina, sute de mii de ruși au plecat din țară. Mulți au ajuns în Europa cu speranța unui nou început. În realitate, o parte dintre ei au devenit ținte pentru serviciile ruse sau chiar potențiali recruți.

Cum recrutează Rusia spioni în Europa: metodele Kremlinului de infiltrare și influență pe termen lung

Cazul lui Ivan indică o strategie diferită de cea a operațiunilor rapide de sabotaj. În locul unor „agenți de unică folosință”, se mizează pe construirea lentă a unor rețele infiltrate chiar în comunitățile de opoziție.

Expertul Andrei Soldatov avertizează că fenomenul nu este unul temporar: „Trebuie să ne pregătim să trăim cu asta mult timp de acum înainte”.

Un exemplu concret a apărut în Polonia, unde Igor Rogov a fost judecat pentru spionaj și implicare într-un complot cu bombă. Potrivit anchetei, acesta fusese recrutat înainte de a pleca din Rusia și a continuat să furnizeze informații și în exil, inclusiv despre alți ruși și despre oficiali polonezi.

O strategie cu dublu scop

Pentru Moscova, astfel de rețele au o utilitate clară. Pe de o parte, oferă acces la informații despre criticii regimului. Pe de altă parte, pot genera suspiciune și neîncredere în interiorul comunităților de exilați.

„Oricum ar fi, este o situație câștig-câștig”, a explicat Andrei Soldatov.

Chiar dacă oficial Kremlinul minimizează rolul opoziției din străinătate, interesul constant pentru aceste grupuri sugerează altceva. Mulți dintre cei plecați sunt vulnerabili au probleme financiare, statut juridic incert sau rude rămase în Rusia, care pot fi folosite ca instrument de presiune.

Europa, în fața unei provocări tot mai complexe

Guvernele europene au început să reacționeze, introducând restricții de viză sau controale mai stricte. Totuși, amploarea fenomenului ridică semne de întrebare privind capacitatea de răspuns.

,,Într-un moment în care Kremlinul duce o campanie extinsă de sabotaj și spionaj în Europa, aceste informații oferă o perspectivă rară asupra modului în care serviciile ruse recrutează, constrâng și gestionează informatori. Pe măsură ce această practică se extinde dincolo de granițele Rusiei, ea creează noi provocări pentru țările europene și serviciile lor de informații”, a conchis sursa citată.

