MAE: Atenționare de călătorie în Coația
Data publicării: 18:35 31 Mar 2026

MAE: Atenționare de călătorie în Coația
Autor: Doinița Manic

imagine cu Dubrovnik, oraș din Croația Alerta de călătorie emisă de MAE pentru Croația este valabilă în perioada 31 martie - 2 aprilie 2026. Foto: Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Croația.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru  românii care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în Republica Croația, avertizând asupra faptului că în această țară a emis o alertă de Cod Roșu de vânt puternic pentru mai multe regiuni.

"Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează ori intenționează să călătorească în Republica Croația asupra faptului că Institutul Hidro-Meteorologic Croat (DHMZ) a emis o alertă de cod roșu de vânt puternic pentru regiunile Kvarner, Canalul Velebit, Rijeka și Split, valabilă în perioada 31 martie - 2 aprilie 2026. În context, sunt preconizate perturbări ale traficului rutier și maritim.

MAE recomandă cetățenilor români să manifeste precauție și să respecte indicațiile autorităților locale.

Informații actualizate cu privire la condițiile meteorologice sunt disponibile pe pagina web a Institutului Hidro-Meteorologic Croat (DHMZ): https://meteo.hr/naslovnica-upozorenja.php?lang=en&tab=upozorenja&dan=1#featured-panel.

Asistență consulară pentru românii din Croația

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Zagreb: +385 14 677 660, +385 14 610 009 și  +385 14 677 155, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de permanență al misiunii diplomatice a României în Republica Croația: +385 98 414 341.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: http://zagreb.mae.ro , www.mae.ro   şi reamintește cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceștia au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”  (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro , https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie", transmite MAE.

