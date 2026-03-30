Data actualizării: 22:18 30 Mar 2026 | Data publicării: 22:18 30 Mar 2026

Pedeapsa cu moartea revine după decenii în Israel. Cine este vizat de noua lege
Autor: Andrei Itu

germania-israel_54773600_26398200 Sursa: Unsplash

Parlamentul israelian a adoptat, luni seară, o lege care instituie "pedeapsa cu moartea pentru terorişti".

Parlamentul israelian a adoptat o lege, criticată de unele ONG-uri, care ar urma să se aplice doar în situația palestinienilor găsiţi vinovaţi de atacuri ori atentate anti-israeliene, transmite AFP.

Benjamin Netanyahu, în favoarea legii care prevede pedeapsa capitală

Această propunere de lege depusă de extrema dreaptă a fost adoptată în a treia lectură cu 62 de voturi pentru şi 48 contra. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a votat în favoarea legii.

Un ONG pentru apărarea drepturilor omului a anunţat luni seară că a depus un recurs în faţa Curţii supreme din Israel, cu scopul  de a contesta legea, la câteva minute după adoptarea sa de către Knesset.

Această lege este "neconstituţională, discriminatorie prin natură şi, pentru palestinienii din Cisiordania, adoptată fără bază juridică", a transmis Asociaţia pentru drepturile civile în Israel (ACRI) într-un comunicat unde se detaliază motivele sesizării.

Ce scrie în legea adoptată în Israel

Cadrul general al legii prevede că orice persoană care cauzează intenţionat moartea alteia în scopul de a aduce atingere unui cetăţean sau rezident israelian, cu intenţia de a pune capăt existenţei Statului Israel, va fi condamnată la moarte sau la pedeapsa cu închisoarea pe viaţă.

Dar, pentru palestinienii din Cisiordania, textul prevede că pedeapsa cu moartea este sancţiunea implicită dacă omuciderea este calificată drept act de terorism de către justiţia militară israeliană.

Israelul ocupă Cisiordania începând din anul 1967. În acest teritoriu, palestinienii care comit infracţiuni sunt judecaţi de tribunale militare israeliene, în timp ce coloniştii israelieni sunt judecaţi de tribunale civile.

Pedeapsa cu moartea ar fi aplicabilă în termen de 90 de zile

În orice situație, pedeapsa cu moartea ar fi aplicabilă în termen de 90 de zile după condamnarea definitivă, cu o posibilă amânare mergând până la 180 de zile.

În luna februarie, Amnesty International le-a solicitat deputaţilor israelieni să respingă textul, estimând că el le-ar permite tribunalelor israeliene să extindă recurgerea la pedeapsa cu moartea cu o aplicare discriminatorie faţă de palestinieni.

Pedeapsa cu moartea există în Israel, dar nu a fost aplicată decât cu două ocazii: în 1948, la scurt timp după crearea statului Israel, contra unui căpitan din armată acuzat de înaltă trădare, şi în 1962, atunci când criminalul nazist Adolf Eichmann a fost spânzurat, notează Agerpres.

Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 15 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 22 minute
Preşedintele Croaţiei suspendă summitul Balcanilor de Vest din cauza tensiunilor cu Serbia
Publicat acum 24 minute
Bruxelles avertizează europenii să călătorească mai puțin pentru a preveni criza energetică
Publicat acum 26 minute
Bărbat acuzat că și-a exploatat sexual soția timp de mai mulți ani: Peste 120 de bărbați implicați
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 minute
Surpriză în trafic: Un băiat de 11 ani a plecat la drum cu mașina părinților, în Dâmbovița. A oprit regulamentar la semnul agentului
Publicat acum 14 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
