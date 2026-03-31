Cine ar fi scris, de fapt, Vechiul Testament? Misterul care schimbă perspectiva asupra Bibliei

Primele cărți ale Bibliei ebraice, Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul, formează Tora sau Pentateuhul, nucleul Vechiului Testament. Acestea descriu creația lumii, istoria patriarhilor și formarea poporului evreu.

Timp de secole, atât tradiția iudaică, cât și cea creștină au susținut că aceste texte au fost scrise de Moise, căruia Dumnezeu i-ar fi revelat Legea pe Muntele Sinai. Totuși, o analiză atentă a conținutului ridică numeroase semne de întrebare, conform National Geographic.

Primele semne de îndoială: inconsecvențe în text

Chiar din interiorul textului apar elemente greu de explicat dacă acceptăm ideea unui singur autor. De exemplu, în Deuteronomul este descrisă moartea lui Moise, un detaliu imposibil de consemnat de către el însuși. În Numeri apare o afirmație surprinzătoare: Moise este descris drept „cel mai smerit om de pe fața pământului”, o formulare care ridică întrebări privind obiectivitatea autorului.

Mai mult, numeroase episoade sunt relatate de două ori, în versiuni diferite. Povestea legământului dintre Dumnezeu și Avraam apare în două variante distincte, una dintre ele menționând circumcizia ca semn al alianței, cealaltă nu. La fel, nașterea lui Isaac este anunțată fie direct de Dumnezeu, fie prin intermediul unor mesageri cerești.

Un alt exemplu celebru este povestea Potopului, în care Noe primește instrucțiuni diferite privind numărul animalelor din arcă și modul în care trebuie selectate.

Diferențe de stil și limbaj

Analiza lingvistică a textului ebraic original evidențiază diferențe majore de stil și vocabular. Unele pasaje sunt scrise într-o formă arhaică, în timp ce altele reflectă o etapă mai târzie a limbii.

Cercetătorii compară această situație cu un text modern care ar combina stilul medieval al lui Chaucer, limbajul lui Shakespeare și engleza contemporană. Această diversitate indică, fără îndoială, intervenția mai multor autori, în perioade diferite.

Nașterea unei teorii: de la Hobbes la Wellhausen

Îndoielile privind autorul unic nu sunt recente. În secolul al XVII-lea, filosoful Thomas Hobbes a fost primul care a contestat explicit ideea că Moise ar fi autorul Pentateuhului.

Ulterior, medicul francez Jean Astruc a observat diferențele dintre denumirile lui Dumnezeu și a propus existența a două surse distincte. Teologul Johann Gottfried Eichhorn a extins teoria la întregul Pentateuh.

Punctul de cotitură a venit în 1878, când Julius Wellhausen a formulat „ipoteza documentară”, considerată și astăzi fundamentul studiilor biblice moderne.

Cele patru surse: J, E, P și D

Potrivit lui Wellhausen, Tora este rezultatul combinării a patru tradiții majore:

1. Sursa J (Yahwistă)

Este considerată cea mai veche, redactată în regatul Iuda, în jurul Ierusalim. Autorul folosește numele Yahweh pentru Dumnezeu și descrie evenimentele într-un stil narativ viu, concentrat pe regiunea sudică.

2. Sursa E (Elohistă)

Provine din regatul Israelului și utilizează termenul Elohim pentru Dumnezeu. Evenimentele sunt plasate în nord și reflectă tradițiile triburilor din această zonă.

3. Sursa P (Preoțească)

A fost redactată de preoți și pune accent pe ritualuri, legi și organizarea cultului. Introduce detalii despre puritate, sacrificii și rolul lui Aaron, fratele lui Moise.

4. Sursa D (Deuteronomistă)

Legată de Deuteronomul, această sursă promovează centralizarea religiei în jurul Templului din Ierusalim și ideea unui singur Dumnezeu, un singur popor și un singur loc de cult.

Contextul istoric al unificării textelor

Un moment decisiv în formarea Torei a fost anul 722 î.Hr., când regatul Israelului a fost cucerit de asirieni. Refugiații s-au stabilit în Iuda, aducând cu ei propriile tradiții religioase.

Pentru a consolida unitatea, aceste tradiții au fost combinate cu cele existente în Ierusalim, rezultând un text comun. Ulterior, distrugerea orașului de către Nebucadnețar al II-lea, în 586 î.Hr., și exilul babilonian au determinat noi revizuiri și completări.

După întoarcerea din exil, un editor final, posibil Ezra, ar fi adunat și armonizat toate aceste tradiții într-un singur corpus.

De la manuscris la text sacru

Transmiterea textului nu s-a oprit aici. Scribii au copiat și reinterpretat manuscrisele, iar ulterior masoreții au introdus semne vocale pentru a standardiza pronunția și sensul.

În timp, alte scrieri istorice, profetice și poetice, au fost adăugate, formând Biblia ebraică, care avea să devină baza Vechiului Testament creștin.

Astăzi, majoritatea cercetătorilor consideră că Vechiul Testament nu este opera unui singur autor, ci rezultatul unei tradiții colective, dezvoltate de-a lungul secolelor.

Această perspectivă nu diminuează importanța spirituală a textului, ci, dimpotrivă, îi adaugă profunzime, dezvăluind modul în care credința, istoria și cultura s-au împletit pentru a crea una dintre cele mai influente cărți din istoria omenirii.