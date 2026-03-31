DCNews Stiri Polonia respinge cererea SUA de a muta o baterie Patriot pentru războiul din Iran: Nu avem de gând să le relocăm nicăieri
Data actualizării: 16:57 31 Mar 2026 | Data publicării: 16:53 31 Mar 2026

Polonia respinge cererea SUA de a muta o baterie Patriot pentru războiul din Iran: Nu avem de gând să le relocăm nicăieri
Autor: Tiberiu Vasile

polonia harta Sursa foto: Freepik, @pablographix

Polonia refuză să trimită o baterie Patriot în Orientul Mijlociu și respinge solicitarea SUA.

Polonia respinge cererea SUA de a muta o baterie Patriot pentru războiul din Iran, iar reacția oficială de la Varșovia vine rapid după apariția unor informații în presă privind o posibilă solicitare venită din partea Washingtonului.

Potrivit publicațiilor poloneze, Statele Unite ar fi abordat informal autoritățile de la Varșovia pentru a discuta despre trimiterea uneia dintre bateriile Patriot în Orientul Mijlociu, în contextul tensiunilor și al conflictului cu Iranul. Ideea ar fi fost ca sistemul să fie folosit pentru a intercepta eventuale atacuri venite din partea Iranului.

Polonia respinge cererea SUA pentru bateriile Patriot

După ce informația a apărut în spațiul public, ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a intervenit direct și a respins scenariul. Mesajul a fost publicat pe platforma X și nu a lăsat loc de interpretări: „Bateriile noastre Patriot și armamentul lor sunt folosite pentru a proteja cerul polonez și flancul estic al NATO. Nimic nu se schimbă în această privință și nu avem de gând să le relocăm nicăieri!”

Oficialul a insistat că rolul acestor sisteme este strict legat de securitatea națională și de responsabilitățile Poloniei în cadrul NATO.

Prioritatea: securitatea internă și flancul estic

Ministrul a explicat că partenerii internaționali cunosc deja poziția Varșoviei și înțeleg de ce aceste echipamente nu pot fi mutate.

„Aliații noștri știu foarte bine și înțeleg cât de importante sunt sarcinile pe care le avem aici. Securitatea Poloniei este o prioritate absolută”, a declarat ministrul plonez al apărării.

În prezent, Polonia are în operare două baterii Patriot, care au devenit complet funcționale spre finalul anului 2025. Acestea reprezintă un element esențial al apărării aeriene, atât pentru teritoriul național, cât și pentru întreg flancul estic al NATO.

Sistemele Patriot, produse în Statele Unite, sunt capabile să intercepteze rachete și aeronave la distanțe de până la 100 de kilometri, ceea ce le face extrem de valoroase în arhitectura de apărare.

"Americanii nu ne presează în niciun fel în aceste chestiuni"

În contextul în care au apărut speculații despre eventuale presiuni din partea Washingtonului, reprezentanții Ministerului Apărării au clarificat situația. Purtătorul de cuvânt Janusz Sejmej a precizat: „Americanii nu ne presează în niciun fel în aceste chestiuni”.

Astfel, deși discuțiile ar fi existat la nivel informal, nu s-a ajuns la o solicitare oficială sau la tensiuni între cele două părți.

În același registru, premierul Donald Tusk a transmis anterior că Polonia nu intenționează să se implice militar direct în conflict, subliniind că nu vor fi trimise trupe în Iran, notează TWP World

