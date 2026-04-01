Impactul toxic al uleiului de palmier asupra organismului uman. Ce boli grave poate provoca
Data actualizării: 00:09 01 Apr 2026 | Data publicării: 00:08 01 Apr 2026

Impactul toxic al uleiului de palmier asupra organismului uman. Ce boli grave poate provoca
Autor: Andrei Itu

ulei de palmier pexels Ulei de palmier / Foto Pexels

Producția globală de ulei de palmier, de multe ori denumit greșit „grăsime de palmier”, fiind solid la temperatura camerei, a cunoscut o creștere uriașă în ultimii ani, iar anumite boli au explodat.

Producția de palmier a ajuns de la 43 de milioane de tone în anul 2009 la 79 de milioane de tone în anul 2023. Acest fapt i-a consolidat poziția ca una dintre cele mai folosite grăsimi în alimentația umană, scrie El Economista.

Ce este uleiul de palmier

Uleiul de palmier este o grăsime vegetală, cu costuri de producție scăzute și transport ușor. Acest fapt a făcut să se răspândească facil. Însă uleiul de palmier aduce și boli grave. Oamenii de știință au confirmat că acizii grași din uleiul de palmier sunt asociați cu o mai mare predispoziție a bolilor cardiovasculare.

Ce arată studiile făcute pe șoareci privind uleiul de palmier

În plus, studiile făcute pe șoareci au exemplificat că există o relație directă între consumul acestei grăsimi și dezvoltarea aterosclerozei (n.red. acumularea de grăsime în pereții arteriali). Astfel, oamenii devin supraponderali și creștere nivelul de glucoză din sânge.

Uleiul de palmier este digerat în tractul digestiv, pentru că sucul pancreatic conține lipaze ce eliberează acid palmitic. Acesta este absorbit direct în intestin și merge în fluxul sanguin, care îl distribuie către diferite țesuturi.

Acidul palmitic se leagă de proteinele noastre cu ajutorul aminoacidului cisteină. Procesul este cunoscut sub numele de palmitoilare, chiar dacă proteinele specifice de care se leagă nu sunt încă pe deplin înțelese. S-ar estima că se leagă de STAT3 și se crește astfel potențialul agresiv al tumorilor.

Când cauzează procese inflamatorii

Totodată, schimbarea acestor proteine ​​suprimă răspunsul imun, împiedicând potențial imunoterapia contra cancerului. Mai mult, atunci când se leagă de o altă proteină numită gasdermin D, cauzează procese inflamatorii.

 Lista moleculelor afectate în momentul în care acidul palmitic intră în corpul nostru este foarte extinsă. Cu toate acestea, nu toată lumea reacționează la fel. Prezența ori absența cisteinei în proteinele noastre, dar și activarea anumitor enzime capabile să elimine acidul palmitic invadator, ne face să diferențiem între indivizii care îl reface și cei care nu o fac.

ulei de palmier
boli cardiovasculare
obezitate
