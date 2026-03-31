DCNews Stiri România, pe locul 5 la cel mai taxat preț al motorinei din UE. Cristina Prună: Statul trebuie să mai reducă partea lui din preț
Data publicării: 15:57 31 Mar 2026

EXCLUSIV România, pe locul 5 la cel mai taxat preț al motorinei din UE. Cristina Prună: Statul trebuie să mai reducă partea lui din preț
Autor: Elena Aurel

pompe de benzina si motorina Foto: Agerpres

Cristina Prună susține că România se află pe locul 5 în Uniunea Europeană în ceea ce privește taxarea motorinei și atrage atenția că statul ar trebui să mai reducă partea sa din preț pentru a reduce costurile pentru consumatori.

Întrebată ce e de făcut pentru a avea o stabilitate energetică în contextul actual, Cristina-Mădălina Prună, vicepreședinte Comisia pentru industrii și servicii, Camera Deputaților, a răspuns că România se confruntă cu o situație complicată, nu este suficient de pregătită și că principala problemă este lentoarea cu care se iau deciziile. Aceasta a criticat măsurile luate până acum și a explicat că primele măsuri luate nu au fost cele mai bune. 

„Suntem într-o situație complicată. Vedem asta de 4 săptămâni deja, acest conflict care pune presiune pe prețul carburanților, dar și pe prețul gazelor naturale. România a mai văzut crize, în ultimii ani, pe piața energiei. Acestea apar... Multe nu ni se pot imputa. Suntem și noi puși în fața faptului de a reacționa la aceste crize. Întrebarea e: Cât de pregătiți suntem să le facem față?

Din păcate, nici de această dată nu putem spune că suntem foarte pregătiți. Pe de o parte, avem acest deficit care poate ne permite mai puțin să intervenim de la nivelul Guvernului. De cealaltă parte, cred că marea problemă este lentoarea cu care se iau deciziile.

Am văzut că la Guvern se tot discută de câteva zile bune, săptămâni, despre cum ar trebui Guvernul să intervină pentru a atenua creșterea prețurilor la carburanți, însă deciziile nu sunt tocmai cele așteptate sau cele evidente. Am văzut un prim set de măsuri luate, care, din punctul meu de vedere, nu cred că au fost cele mai bune.

Acum, văd că se discută de niște decizii mai serioase, adică să acționăm și noi asupra taxelor din prețul carburanților, și mă refer aici la acciză, în primul rând, deși și TVA-ul este o opțiune. Vedem că și alte țări europene au acționat asupra TVA-ului”, a spus Cristina Prună. 

VEZI ȘI: EXCLUSIV CEO Hidroelectrica: Vrem securitate energetică pe termen lung sau să protejăm gândaci? / video

Cel mai taxat preț al motorinei din toată Uniunea Europeană

Cristina Prună a explicat că rolul statului este să reducă partea sa de taxare din preț și să țină cont de faptul că România se află printre țările cu cea mai mare acciză la motorină din UE. 

„Cred că lucrurile sunt destul de simple. Pe termen scurt putem vorbi de reducerea accizei sau a TVA-ului. Sunt niște măsuri care, da, pot să atenueze într-o oarecare măsură prețurile. Nu știu dacă să ne hazardăm, să vorbim de o reducere a prețurilor, mai ales că vedem că prețul petrolului fluctuează, este foarte volatil, deci, până la urmă, rolul statului în această criză trebuie să fie să mai reducă partea lui din preț, care deja este foarte mare.

Suntem undeva pe locul 5 în ceea ce privește acciza la motorină, în ceea ce privește cel mai taxat preț al motorinei din toată Uniunea Europeană, deci aici ar exista marja din partea Guvernului.

Chiar dacă avem un deficit mare, până la urmă, toate veniturile acestea la buget sunt unele suplimentare, pentru că nu anticipa nimeni la momentul constituirii bugetului pe anul acesta că prețurile la carburanți ar urma să crească atât de mult”, a spus Cristina Prună la conferința „Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități”, organizată de DC Media Group.

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Ukrainian Classical Ballet aduce „Lacul Lebedelor,” pe 9 februarie 2027 la Sala Palatului
Publicat acum 5 minute
România, pe locul 5 la cel mai taxat preț al motorinei din UE. Cristina Prună: Statul trebuie să mai reducă partea lui din preț
Publicat acum 9 minute
„Olé, torero!” – spre tărâmul toreadorilor cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban pe 20 aprilie la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”
Publicat acum 22 minute
Paste cremoase de post: rețeta îi cucerește chiar și pe cei mai sceptici
Publicat acum 34 minute
Transgaz, investiții uriașe în România și Republica Moldova. Bogdan Andronic: Proiectul care creează premisele unui hub energetic / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 0 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 2 ore si 17 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 6 ore si 56 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 7 ore si 20 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 15 ore si 37 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close