România, pe locul 5 la cel mai taxat preț al motorinei din UE. Cristina Prună: Statul trebuie să mai reducă partea lui din preț

Întrebată ce e de făcut pentru a avea o stabilitate energetică în contextul actual, Cristina-Mădălina Prună, vicepreședinte Comisia pentru industrii și servicii, Camera Deputaților, a răspuns că România se confruntă cu o situație complicată, nu este suficient de pregătită și că principala problemă este lentoarea cu care se iau deciziile. Aceasta a criticat măsurile luate până acum și a explicat că primele măsuri luate nu au fost cele mai bune.

„Suntem într-o situație complicată. Vedem asta de 4 săptămâni deja, acest conflict care pune presiune pe prețul carburanților, dar și pe prețul gazelor naturale. România a mai văzut crize, în ultimii ani, pe piața energiei. Acestea apar... Multe nu ni se pot imputa. Suntem și noi puși în fața faptului de a reacționa la aceste crize. Întrebarea e: Cât de pregătiți suntem să le facem față?

Din păcate, nici de această dată nu putem spune că suntem foarte pregătiți. Pe de o parte, avem acest deficit care poate ne permite mai puțin să intervenim de la nivelul Guvernului. De cealaltă parte, cred că marea problemă este lentoarea cu care se iau deciziile.

Am văzut că la Guvern se tot discută de câteva zile bune, săptămâni, despre cum ar trebui Guvernul să intervină pentru a atenua creșterea prețurilor la carburanți, însă deciziile nu sunt tocmai cele așteptate sau cele evidente. Am văzut un prim set de măsuri luate, care, din punctul meu de vedere, nu cred că au fost cele mai bune.

Acum, văd că se discută de niște decizii mai serioase, adică să acționăm și noi asupra taxelor din prețul carburanților, și mă refer aici la acciză, în primul rând, deși și TVA-ul este o opțiune. Vedem că și alte țări europene au acționat asupra TVA-ului”, a spus Cristina Prună.

Cel mai taxat preț al motorinei din toată Uniunea Europeană

Cristina Prună a explicat că rolul statului este să reducă partea sa de taxare din preț și să țină cont de faptul că România se află printre țările cu cea mai mare acciză la motorină din UE.

„Cred că lucrurile sunt destul de simple. Pe termen scurt putem vorbi de reducerea accizei sau a TVA-ului. Sunt niște măsuri care, da, pot să atenueze într-o oarecare măsură prețurile. Nu știu dacă să ne hazardăm, să vorbim de o reducere a prețurilor, mai ales că vedem că prețul petrolului fluctuează, este foarte volatil, deci, până la urmă, rolul statului în această criză trebuie să fie să mai reducă partea lui din preț, care deja este foarte mare.

Suntem undeva pe locul 5 în ceea ce privește acciza la motorină, în ceea ce privește cel mai taxat preț al motorinei din toată Uniunea Europeană, deci aici ar exista marja din partea Guvernului.

Chiar dacă avem un deficit mare, până la urmă, toate veniturile acestea la buget sunt unele suplimentare, pentru că nu anticipa nimeni la momentul constituirii bugetului pe anul acesta că prețurile la carburanți ar urma să crească atât de mult”, a spus Cristina Prună la conferința „Energy Forum Ediția a XV-a: Piața energiei din România, sub presiunea noii realități”, organizată de DC Media Group.

