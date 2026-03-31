Trump pregătește o bibliotecă prezidenţială spectaculoasă la Miami

Preşedintele american Donald Trump a prezentat marţi planurile unei viitoare biblioteci prezidenţiale, care ar urma să fie construită la Miami după încheierea celui de-al doilea mandat al său la Casa Albă, transmite dpa şi AFP.

Într-un videoclip difuzat în reţeaua Truth Social a lui Trump se poate vedea pentru prima dată cum va arăta Biblioteca Prezidenţială Donald J Trump: un turn de sticlă cu accente aurii, cu scări rulante aurii şi cu o statuie aurie a preşedintelui, cu pumnul ridicat. Edificiul apare cu o fleşă în culorile roşu-alb-albastru ale drapelului american, iar pe faţadă este inscripţionat cu majuscule numele TRUMP.

În interior, printre exponate ar urma să se afle avionul Boeing 727 primit cadou anul trecut de la guvernul Qatarului.

Tradiţia bibliotecilor prezidenţiale din SUA

Tradiţia aşa-numitelor biblioteci prezidenţiale din SUA prevede ca acestea să fie înfiinţate în statul de reşedinţă al fiecărui preşedinte.

Proiectul de la Miami, pe un teren cu o valoare estimată la 67 de milioane de dolari, în centrul oraşului, în apropiere de Turnul Libertăţii, simbolic pentru imigranţii cubanezi, are deja detractori. Presa americană a sugerat că noua clădire va domina zona; un sondaj de opinie a relevat că 74% din cei care au răspuns nu sunt de acord cu locul ales.

Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, şi alţi republicani arată însă că biblioteca va stimula turismul şi cultura.

Trump îşi marchează locul dorit în istorie şi cu alte repere controversate: sala de bal în construcţie la Casa Albă, semnătura care urmează să apar pe noile bancnote de 100 de dolari - fără precedent pentru un preşedinte în exerciţiu, o monedă din aur cu imaginea sa, pentru comemorarea a 250 de ani de la revoluţia care a independenţa Statelor Unite. El şi-a exprimat, potrivit unor ştiri, şi dorinţa ca un aeroport important de lângă Washington şi o staţie de metrou din New York să îi poarte numele. De asemenea, vrea ca în capitala SUA să fie construit un arc de triumf, conform Agerpres.

