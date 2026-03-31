Italia blochează aterizarea avioanelor militare SUA la Sigonella
Data actualizării: 13:08 31 Mar 2026 | Data publicării: 13:06 31 Mar 2026

Italia blochează aterizarea avioanelor militare SUA la Sigonella
Autor: Dana Mihai

Steag Italia- Freepik Steag Italia- Freepik

Ministrul italian al apărării Guido Crosetto a refuzat utilizarea bazei de la Sigonella, de pe insula Sicilia, de către Statele Unite deoarece era vorba de avioane implicate în războiul din Iran, potrivit raportului publicat marţi de ziarul italian Corriere della Sera, informează marţi EFE.

Astfel, ziarul menţionează că refuzul a avut loc în urmă cu câteva zile, fără a preciza exact data, şi că a fost păstrat secret.

Decizia, luată după informarea ministrului Apărării

Şeful Statului Major, Luciano Portolano, este cel care l-a sunat ministrul apărării pentru a-l informa despre cele întâmplate şi pentru a lua o decizie deoarece planul de zbor al unor avioane americane prevedea aterizarea la Sigonella şi apoi decolarea către Orientul Mijlociu, adaugă publicaţia italiană.

"Verificările iniţiale au confirmat că nu este vorba despre zboruri normale sau logistice şi, prin urmare, nu sunt incluse în tratatul cu ţara noastră", explică articolul.

Citește și: Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 32: Trump vrea ca statele arabe să plătească pentru război

Italia refuză implicarea în operațiuni de război

Cu mai multe ocazii, autorităţile italiene, inclusiv ministrul Guido Crosetto, au garantat că nu se va permite utilizarea bazelor americane pentru operaţiuni de război şi au asigurat că orice operaţiune care nu este prevăzută în tratate va fi prezentată Parlamentului şi, prin urmare, va necesita autorizare.

În acel moment, explică Corriere della Sera, "a fost chiar Portolano, autorizat de ministru, cel care a informat comandamentul american despre decizie: nu puteau ateriza la Sigonella pentru că nu primiseră autorizare şi pentru că nu fusese efectuată nici o consultare prealabilă". 

italia
razboi in orientul mijlociu
