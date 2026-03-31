€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
DCNews Stiri UE solicită statelor membre să reducă consumul de carburanți. Adrian Negrescu: Noi când ne trezim?
Data publicării: 19:39 31 Mar 2026

UE solicită statelor membre să reducă consumul de carburanți. Adrian Negrescu: Noi când ne trezim?
Autor: Doinița Manic

imagine cu o benzinarie, carburanti Adrian Negrescu spune că și România trebuie să ia măsuri urgente de reducere a consumului de carburanți. Foto: Pixabay

UE solicită statelor membre să reducă cererea de petrol și să se pregătească pentru perturbări prelungite. Economistul Adrian Negrescu vine cu un avertisment pentru România.

Comisarul european Dan Jørgensen a îndemnat țările UE să prezinte măsuri de reducere a consumului de petrol și gaze, în special în transporturi, în contextul în care UE27 se pregătește pentru potențiale întreruperi ale aprovizionării în Strâmtoarea Ormuz, pe fondul conflictului cu Iranul, scrie Yahoo News.

O scrisoare din 30 martie, consultată de Euronews, solicita miniștrilor Energiei să raporteze cu privire la capacitatea actuală a pieței și să propună acțiuni practice pentru a reduce cererea.

Apelul vine în contextul în care miniștrii se reunesc marți pentru o sesiune de urgență pentru a aborda o penurie globală de 11 milioane de barili de petrol pe zi și peste 300 de milioane de metri cubi de gaz natural lichefiat (GNL) zilnic.

Cresc îngrijorările legate de motorină și combustibil pentru avioane

Miniștrii Energiei și Finanțelor din G7 au declarat luni că monitorizează îndeaproape impactul conflictului din Iran asupra energiei și stabilității economice generale și sunt pregătiți să ia „orice măsuri necesare” pentru a asigura securitatea pieței.

Deși nu s-au convenit măsuri concrete, cum ar fi eliberarea rezervelor strategice, discuțiile au pregătit terenul pentru evaluarea UE de astăzi. Creșterea prețurilor deja scumpește transportul, a declarat Jørgensen, îndemnând capitalele UE să se coordoneze pentru a menține motorina și combustibilul pentru avioane disponibile și accesibile ca preț.

Potrivit sursei citate, deși aprovizionarea generală cu petrol pare gestionabilă deocamdată, cresc îngrijorările legate de motorină și combustibil pentru avioane, Europa rămânând în mare măsură dependentă de importurile din Arabia Saudită și Kuweit. Aproximativ 20% din motorina consumată în UE și Regatul Unit provine din regiunea Golfului, potrivit companiei de comercializare a mărfurilor Alkagesta.

Adrian Negrescu: Dacă nu vom lua măsuri urgente de reducere a consumului de carburanți în sectorul public, riscăm oricând să ne confruntam cu probleme serioase 

În acest context, economistul Adrian Negrescu avertizează că s-ar putea ca și România să fie nevoită să restricționeze consumul de carburanți. În caz contrar, potrivit acestuia, riscăm oricând să ne confruntam cu probleme serioase din punct de vedere logistic deoarece penuria de carburanți în economia mondiala crește de la o zi la alta.

"În mediul privat, companiile au început deja să restricționeze consumul de carburanți. Oare când o să înceapă și statul să facă asta? În timp ce o lume întreagă se pregatește pentru problemele de aprovizionare care riscă să apară, în România noi dezbatem în continuare steril ideea de reduceri de taxe care, în cel mai bun caz, poate scădea prețul carburanților cu 1 leu. Despre stocuri, despre dinamica importurilor, despre prevenție nu există nicio preocupare reală, dincolo de vorbe. (...) Dacă nu vom lua măsuri urgente de reducere a consumului de carburanți în sectorul public, așa cum deja se întâmplă în economia reală, riscăm oricând să ne confruntam cu probleme serioase din punct de vedere logistic. Penuria de carburanți în economia mondiala crește de la o zi la alta, cu o viteza fară precedent. La Bruxelles s-a discutat astăzi cât se poate de serios despre penurie. Noi când ne trezim?", a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

 
 
 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
