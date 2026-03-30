Boala Prințului Philip ținută în secret. S-ar fi luptat cu ea timp de 8 ani. Când a decedat, în 2021, s-a spus că a murit de bătrânețe

Prințul Philip s-ar fi luptat în seret cu cancerul pancreatic timp de opt ani înainte de moartea sa, potrivit unui autor regal, scrie Mirror.

Istoricul regal Hugo Vickers a dezvăluit în noua sa carte că regretatul Duce de Edinburgh a fost diagnosticat cu boala în iunie 2013, când avea 91 de ani. După diagnosticare, au existat îngrijorări tot mai mari că Philip nu va putea îndeplini îndatoririle regale.

Prințul Philip a murit cu doar două luni înainte de a împlini 100 de ani

În ciuda acestui fapt, regretatul prinț a continuat să se prezinte la angajamente oficiale timp de încă patru ani, înainte de a se retrage din rolul său regal în 2017. Patru ani mai târziu, Prințul Philip a murit cu doar două luni înainte de a împlini 100 de ani.

În noua carte a lui Vickers, intitulată „Regina Elisabeta a II-a”, acesta detaliază ultimii ani din viața lui Philip. Istoricul explică faptul că Philip a stat inițial în spital când a fost diagnosticat, înainte de a fi externat pentru a se recupera acasă.

„Medicii au detectat o umbră pe pancreasul său. Verdictul a fost cancer pancreatic inoperabil”, a scris autorul.

Autorul regal a explicat că, după ce a fost diagnosticat cu boala, „exista opinia că Philip s-ar putea să nu mai fie văzut în public”. Cu toate acestea, Vickers a continuat adăugând că „ducele i-a păcălit pe pesimiști”, supraviețuind cu cancer pancreatic mult mai mult decât se aștepta inițial.

Ce ar fi făcut Prințul Philip înainte să moară

Prințul Philip și-a petrecut ultimele zile la Castelul Windsor, unde Vickers a spus că s-a bucurat de „liniște”. El a scris: „În ultima noapte a vieții sale, le-a dat pe asistentele sale jos, a mers pe coridor pe scaunul său Zimmer, s-a servit cu o bere și a băut-o în Camera de Stejar”.

Istoricul regal susține că, în acel moment, regretatul Duce trăia cu cancer pancreatic de opt ani – mult mai mult decât timpul obișnuit de supraviețuire după diagnosticare. Vickers a scris despre dimineața morții sale: „S-a ridicat, a făcut o baie, a spus că nu se simte bine și a plecat în liniște”.

Cauza oficială a morții Prințului Philip - bătrânețea

Regreta regină, despre care se înțelege că nu a fost prezentă când Philip a murit, a fost „absolut furioasă că, așa cum se întâmplă adesea în viață, a plecat fără să-și ia rămas bun”, a scris Vickers. Prințul Philip a murit pe 9 aprilie 2021, cauza oficială a morții fiind menționată ca „vârsta înaintată”.

Doar un număr limitat de persoane au avut voie să participe la înmormântarea lui Philip, care a avut loc în plin proces de pandemie COVID. Regretata regină a fost fotografiată stând singură, purtând o mască, în timp ce participa la slujbă la Capela St. George din Windsor.

Cuplul a fost căsătorit timp de mai bine de 73 de ani, Prințul Philip devenind cel mai longeviv rege consort din istoria Marii Britanii, Regina Elisabeta descriindu-și odată soțul drept „puterea și sprijinul” ei.

Cât de periculos este cancerul pancreatic

Conform Cancer Research UK, este neobișnuit ca oamenii să trăiască mult timp cu cancer pancreatic, doar 5% dintre oameni supraviețuind bolii timp de cinci ani sau mai mult.

Boala are cea mai mică rată de supraviețuire dintre toate tipurile de cancer comune, majoritatea oamenilor nefiind diagnosticați înainte de răspândirea bolii, ceea ce înseamnă că intervenția chirurgicală nu este o opțiune viabilă pentru combaterea cancerului. În Regatul Unit, există aproximativ 10.200 de decese cauzate de cancerul pancreatic în fiecare an, mai scrie sursa citată.





