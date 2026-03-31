A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul” de la Cupa Mondială din 1994

Fostul portar Borislav Mihailov, considerat o legendă a fotbalului în Bulgaria, a încetat din viaţă, marţi, la Sofia, la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu câteva luni, a relatat postul privat Nova TV, citat de EFE și Agerpres.

„Eroul” Cupei Mondiale din '94 și fost președinte al federației de fotbal bulgare

Fostul căpitan al echipei naţionale a Bulgariei a fost şi preşedintele Federaţiei bulgare de fotbal între 2005 şi 2024.

El este considerat unul dintre eroii Cupei Mondiale din 1994 din Statele Unite, unde echipa balcanică a ajuns în semifinale sub îndrumarea antrenorului Dimităr Penev, care a decedat şi el recent. În același an, România a înregistrat cel mai bun rezultat la această competiție din istorie, sferturi de finală.

Mihailov, aflat în comă indusă din noiembrie 2025

La nivel de club, portarul a jucat pentru Levski Sofia, Botev şi Slavia Sofia, ci şi pentru alte cluburi precum Belenenses (Portugalia), FC Mulhouse (Franţa), Reading FC (Anglia) şi FC Zurich (Elveţia).

Tatăl său, Biser Mihailov, a fost şi el portar la Levski, iar fiul său, Nikolai, s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut.

În noiembrie anul trecut, Borislav Mihailov a suferit un accident vascular cerebral de pe urma căruia nu şi-a mai revenit. Acesta se afla în comă indusă.

În anii precedenţi, fostul jucător de fotbal şi conducător bulgar a apărut în mai multe videoclipuri pe reţelele de socializare în situaţii compromiţătoare, sub influenţa alcoolului.

Citește și: Doliu în fotbal. A murit Petrovici, jucătorul din Timișoara căruia o lovitură liberă i-a decis soarta. Și-a pierdut un ochi