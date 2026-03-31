A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul" de la Cupa Mondială din 1994
Data publicării: 22:09 31 Mar 2026

A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul” de la Cupa Mondială din 1994
Autor: Iulia Horovei

imagine cu lumanari, doliu Doliu în fotbal. Foto: Pixabay

Fostul portar bulgar Borislav Mihailov a încetat din viaţă, marţi, la Sofia, la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu câteva luni.

Fostul portar Borislav Mihailov, considerat o legendă a fotbalului în Bulgaria, a încetat din viaţă, marţi, la Sofia, la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu câteva luni, a relatat postul privat Nova TV, citat de EFE și Agerpres.

„Eroul” Cupei Mondiale din '94 și fost președinte al federației de fotbal bulgare

Fostul căpitan al echipei naţionale a Bulgariei a fost şi preşedintele Federaţiei bulgare de fotbal între 2005 şi 2024.

El este considerat unul dintre eroii Cupei Mondiale din 1994 din Statele Unite, unde echipa balcanică a ajuns în semifinale sub îndrumarea antrenorului Dimităr Penev, care a decedat şi el recent. În același an, România a înregistrat cel mai bun rezultat la această competiție din istorie, sferturi de finală.

Mihailov, aflat în comă indusă din noiembrie 2025

La nivel de club, portarul a jucat pentru Levski Sofia, Botev şi Slavia Sofia, ci şi pentru alte cluburi precum Belenenses (Portugalia), FC Mulhouse (Franţa), Reading FC (Anglia) şi FC Zurich (Elveţia).

Tatăl său, Biser Mihailov, a fost şi el portar la Levski, iar fiul său, Nikolai, s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut.

În noiembrie anul trecut, Borislav Mihailov a suferit un accident vascular cerebral de pe urma căruia nu şi-a mai revenit. Acesta se afla în comă indusă.

În anii precedenţi, fostul jucător de fotbal şi conducător bulgar a apărut în mai multe videoclipuri pe reţelele de socializare în situaţii compromiţătoare, sub influenţa alcoolului.

Citește și: Doliu în fotbal. A murit Petrovici, jucătorul din Timișoara căruia o lovitură liberă i-a decis soarta. Și-a pierdut un ochi

Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Început de primăvară cu ploi abundente, grindină și tornadă. Precedentul creat de ciclonul Deborah în România: la ce să ne așteptăm VIDEO
Publicat acum 22 minute
A murit portarul bulgar Borislav Mihailov, „eroul” de la Cupa Mondială din 1994
Publicat acum 25 minute
O jurnalistă americană, răpită la Bagdad. A fost rănită când i s-a răsturnat mașina
Publicat acum 40 minute
Trump pregătește o bibliotecă prezidenţială spectaculoasă la Miami
Publicat acum 40 minute
„Aceeași Mărie, cu altă pălărie!”, de la 1 aprilie. Laurențiu Urluescu (AFEER) arată ce se schimbă privind Liberalizarea totală a pieței de energie și provocările imediate
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 22 ore si 29 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 2 ore si 18 minute
Deciziile de ultimă oră ale Guvernului, luate în această seară
Publicat acum 13 ore si 25 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 5 ore si 33 minute
FOTO: Șeful ARR își ținea banii cash în cutii de pantofi, acasă. 350.000 de euro! Sorin Grindeanu, prima reacție
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close