Data actualizării: 13:22 31 Mar 2026 | Data publicării: 13:16 31 Mar 2026

Fenomen spectaculos în Australia: Cerul a devenit roșu din cauza unui ciclon / video
Autor: Elena Aurel

sydney australia Sursa foto: Freepik, @f11photo

Ciclonul Narelle a provocat o furtună de praf în vestul Australiei, care a colorat cerul într-o nuanță roșiatică.

Sosirea ciclonului tropical Narelle pe coasta de vest a Australiei a provocat scene neobişnuite în regiunea golfului Shark Bay, unde cerul a căpătat o nuanţă roşiatică intensă din cauza unei furtuni de praf stârnită chiar de furtună, conform specialiştilor şi martorilor din zonă, informează marţi agenţia EFE, citată de Agerpres.

Fenomenul a fost înregistrat vineri în oraşul Denham, după ce rafale puternice de vânt au ridicat în aer cantităţi mari de praf din zonele interioare, aride.

Potrivit Biroului Australian de Meteorologie (BOM), fenomenul este explicat printr-o combinaţie de soluri bogate în fier, caracteristice nord-vestului Australiei, ariditate şi vânturi intense, asociate ciclonului.

Meteorologul Angus Hines a declarat pentru postul de televiziune ABC că "este o parte foarte roşie a ţării, cu acel ton ruginiu, astfel încât acea culoare este stârnită de vânturile puternice".

La acest efect s-au adăugat norii care, potrivit lui Hines, au blocat lumina directă a soarelui, ceea ce a intensificat nuanţa roşiatică - un efect neobişnuit pentru furtunile de praf din regiune.

Pagube semnificative în nord-vestul Australiei

Episodul, care a durat câteva ore, a avut un impact direct asupra populaţiei, locuitorii descriind că au simţit praf în gât şi în ochi, cu toate că nu au fost raportate cazuri de persoane care au necesitat îngrijiri medicale.

În timp ce regiunea Shark Bay a fost scutită de cele mai grave efecte ale ciclonului, Narelle a provocat pagube semnificative în alte zone din nord-vestul Australiei de Vest. În oraşul turistic Exmouth, unde ciclonul a atins zona de uscat, mai multe acoperişuri au fost smulse de vântul puternic, iar portul de agrement şi aeroportul local au suferit pagube grave.

Aproximativ 30 de proprietăţi rurale din regiune au suferit pagube extinse, iar fermierii au raportat pierderi de până la 80% din culturile lor, potrivit ABC.

BOM a indicat că acest ciclon, care a scăzut în intensitate, ar putea aduce în continuare ploi şi vânturi puternice în interiorul statului.

Video:

