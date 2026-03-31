€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463

Urmărește dezbaterea live

 
Glonțul care l-a ucis pe Charlie Kirk ar fi diferit de cel al puștii folosite de suspect
Data actualizării: 12:21 31 Mar 2026 | Data publicării: 12:19 31 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

imaginea-cu-sotia-lui-charlie-kirk_56226900 Foto: Agerpres

Glonțul care a provocat moartea activistului de dreapta Charlie Kirk ar putea fi diferit de cel tras din pușca asociată suspectului Tyler Robinson, au susținut avocații acestuia în fața instanței.

Robinson, în vârstă de 22 de ani, este acuzat de crimă cu circumstanțe agravante și riscă pedeapsa cu moartea pentru atacul armat de la Universitatea Utah Valley, din 10 septembrie 2025.

Echipa de apărare a lui Robinson a depus recent documente în care afirmă că glonțul recuperat la autopsie nu poate fi identificat ca aparținând puștii suspectului, ceea ce complică cazul și ar putea influența cursul procesului. Procurorii susțin că Robinson a condus trei ore până la campus pentru a-l ucide pe Charlie Kirk și că arma folosită era o pușcă Mauser model 98, moștenită de la bunicul său.

Discrepanța între glonț și armă

Apărarea susține că Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) „nu a reușit să identifice glonțul recuperat la autopsie ca aparținând puștii presupus a fi a domnului Robinson”.

Experții menționează că puștile Mauser originale trăgeau cartușe de 8 mm, însă arma asociată lui Robinson era de calibru .30-06, iar gloanțele acestui tip de pușcă sunt greu de identificat după impact, deoarece se extind și se rup la lovirea țintei.

Citește și: Noi detalii despre asasinarea lui Charlie Kirk. Ce a făcut Tyler Robinson în ziua atacului

Cererea de amânare a procesului

Apărarea solicită o amânare de cel puțin șase luni înainte de continuarea ședinței preliminare, pentru a analiza probele cu ajutorul unor experți medico-legali, geneticieni și statisticieni.

Documentele depuse menționează că analiza completă a probelor „va dura sute de ore” și că echipa de apărare vrea să se asigure că poate evalua materialele neprimite încă.

Mesaje text care ridică întrebări

În mesajele text trimise colegilor, Robinson ar fi scris că a încercat să recupereze pușca fără să lase dovezi și că s-a temut de repercusiunile familiei dacă nu o returna bunicului. Aceste mesaje indică o preocupare pentru amprente și dovezi, însă nu stabilesc clar dacă arma găsită a fost folosită în atac.

Tyler Robinson urmează să se întoarcă în instanță pe 17 aprilie, când judecătorul va analiza solicitarea de amânare și va decide cum vor fi gestionate probele esențiale pentru caz.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

glont
charlie kirk
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
România, pe locul 5 la cel mai taxat preț al motorinei din UE. Cristina Prună: Statul trebuie să mai reducă partea lui din preț
Publicat acum 8 minute
„Olé, torero!” – spre tărâmul toreadorilor cu tenorul Ştefan von Korch şi soprana Oana Maria Şerban pe 20 aprilie la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical „Ion Dacian”
Publicat acum 21 minute
Paste cremoase de post: rețeta îi cucerește chiar și pe cei mai sceptici
Publicat acum 33 minute
Transgaz, investiții uriașe în România și Republica Moldova. Bogdan Andronic: Proiectul care creează premisele unui hub energetic / video
Publicat acum 40 minute
Microbuzele electrice românești cuceresc Europa: Producător din Câmpina, succes pe piața din Franța
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 15 ore si 59 minute
”Familia perfectă” din Constanța s-a destrămat. O angajată a mall-ului a sunat imediat la 119
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Marco Rubio, cea mai proastă veste pentru Occident. Bogdan Chirieac: Ar fi finalul NATO. Nu ne așteptam la așa ceva
Publicat acum 6 ore si 55 minute
Mașina lui Mircea Badea, „loc de dormit” pentru găini, pisici și pentru „toată lumea din cartier”
Publicat acum 7 ore si 19 minute
Teo Trandafir: „L-am sunat pe Mircea Badea. A fost șocul vieții mele. De aceea, astăzi dorm ca vampirii”
Publicat acum 15 ore si 36 minute
Război Iran: ce urmează după ultimatumul lui Trump. Ambasadorul Dranga: Mă aștept la o lovitură decisivă
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close