Glonțul care l-a ucis pe Charlie Kirk ar fi diferit de cel al puștii folosite de suspect

Robinson, în vârstă de 22 de ani, este acuzat de crimă cu circumstanțe agravante și riscă pedeapsa cu moartea pentru atacul armat de la Universitatea Utah Valley, din 10 septembrie 2025.

Echipa de apărare a lui Robinson a depus recent documente în care afirmă că glonțul recuperat la autopsie nu poate fi identificat ca aparținând puștii suspectului, ceea ce complică cazul și ar putea influența cursul procesului. Procurorii susțin că Robinson a condus trei ore până la campus pentru a-l ucide pe Charlie Kirk și că arma folosită era o pușcă Mauser model 98, moștenită de la bunicul său.

Discrepanța între glonț și armă

Apărarea susține că Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF) „nu a reușit să identifice glonțul recuperat la autopsie ca aparținând puștii presupus a fi a domnului Robinson”.

Experții menționează că puștile Mauser originale trăgeau cartușe de 8 mm, însă arma asociată lui Robinson era de calibru .30-06, iar gloanțele acestui tip de pușcă sunt greu de identificat după impact, deoarece se extind și se rup la lovirea țintei.

Cererea de amânare a procesului

Apărarea solicită o amânare de cel puțin șase luni înainte de continuarea ședinței preliminare, pentru a analiza probele cu ajutorul unor experți medico-legali, geneticieni și statisticieni.

Documentele depuse menționează că analiza completă a probelor „va dura sute de ore” și că echipa de apărare vrea să se asigure că poate evalua materialele neprimite încă.

Mesaje text care ridică întrebări

În mesajele text trimise colegilor, Robinson ar fi scris că a încercat să recupereze pușca fără să lase dovezi și că s-a temut de repercusiunile familiei dacă nu o returna bunicului. Aceste mesaje indică o preocupare pentru amprente și dovezi, însă nu stabilesc clar dacă arma găsită a fost folosită în atac.

Tyler Robinson urmează să se întoarcă în instanță pe 17 aprilie, când judecătorul va analiza solicitarea de amânare și va decide cum vor fi gestionate probele esențiale pentru caz.