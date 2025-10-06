Noi detalii despre asasinarea lui Charlie Kirk. Ce a făcut Tyler Robinson în ziua atacului

Tyler Robinson a ajuns în campus îmbrăcat în negru în jurul orei 11:51 a.m. El a intrat printr-un tunel de sub Campus Drive după ce și-a parcat mașina Dodge Challenger în apropiere și a trecut pe lângă Institutul de Religie Utah Valley. S-a îndreptat spre Losee Center, în inima campuslui, scrie Fox News.

Ancheta i-a urmărit mișcările cu ajutorul rețelei de camere de securitate din campus, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Se crede că suspectul a cercetat zona cu câteva ore înainte de atac, după care s-a întors îmbrăcat cu alte haine și înarmat cu o pușcă Mauser .30-06 - presupusa armă a crimei.

Se presupune că Robinson a folosit acoperișul de deasupra Centrului Losee ca loc de tragere, de unde a tras un singur foc de armă, care l-a lovit pe Kirk în gât în ​​jurul orei 12:20. Procurorii au declarat că poliția din campus a găsit urme pe acoperiș, la câteva momente după atac, urme „compatibile cu faptul că un lunetist ar fi stat acolo, urme lăsate de coatele, genunchii și picioarele unui trăgător”.

De asemenea, au fost găsite urme de pași noroioși de-a lungul rutei pe care a fugit suspectul, a declarat o sursă pentru Fox News Digital.

În timp ce mulțimea intra în panică, Robinson ar fi alergat spre nord pe acoperiș, a sărit și a alergat prin Campus Drive, unde a evitat la limită să fie lovit de o dubă care trecea prin zonă.

Poliția a găsit ulterior presupusa armă a crimei înfășurată într-un prosop și ascunsă în niște tufe, la doar câțiva metri de locul pe unde se crede că Robinson a traversat.

Tyler Robinson a stat de vorbă cu un polițist, la scurt timp după atac

Procurorii au publicat fragmente dintr-o conversație pe care Robinson a avut-o cu partenerul său romantic, Lance Twiggs, care a avut loc în seara zilei de 10 septembrie, în care Robinson ar fi discutat despre dorința de a recupera o pușcă înainte de a se întoarce acasă din Orem, aflat la aproximativ patru ore de mers cu mașina de locuința sa din comitatul Washington.

Robinson i-a trimis un mesaj lui Twiggs, spunându-i să „se uite sub tastatură”, conform documentelor instanței.

Colegul de apartament a găsit și a fotografiat acolo un bilet pe care scria: „Am avut ocazia să-l elimin pe Charlie Kirk și o voi face”.

Într-un alt mesaj, Robinson ar fi scris că este „blocat în Orem încă puțin timp. Nu ar trebui să dureze mult până când mă pot întoarce acasă, dar trebuie să-mi iau pușca. Ca să fiu sincer, speram să păstrez acest secret până voi muri de bătrânețe. Îmi pare rău că te-am implicat.”

La câteva ore după atac, un ofițer care stătea de pază în zonă „a luat legătura” cu Robinson. Acesta i-ar fi spus ofițerului că trebuie să ia ceva de lângă garaj, potrivit sursei. Acest lucru nu a fost considerat suspect la momentul respectiv, deoarece sute de oameni fugiseră panicați după atac, iar mulți dintre ei și-au lăsat lucrurile în urmă. Totuși, ofițerul i-a verificat numărul de înmatriculare, verificare ce a contributi la plasarea sa ca posibil suspect, a mai spus sursa.