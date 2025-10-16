Grecia și Egiptul decid soarta celei mai vechi mănăstiri ortodoxe. Se află în locul unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci

Grecia și Egiptul au ajuns la un consens istoric privind statutul Mănăstirii „Sfânta Ecaterina”, unul dintre cele mai vechi și mai sacre lăcașuri ale creștinătății, situat la poalele Muntelui Sinai. Anunțul a fost făcut de premierul elen Kyriakos Mitsotakis, care a confirmat încheierea unei dispute diplomatice ce a tensionat în ultimele luni relațiile dintre cele două state, potrivit publicației Greek City Times.

Mănăstirea, aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, este recunoscută ca locul unde, potrivit tradiției biblice, Moise ar fi primit Cele Zece Porunci. În ultimul an, autoritățile egiptene și clerul greco-ortodox s-au aflat într-un impas generat de planurile guvernului de la Cairo de a dezvolta un complex turistic în apropierea sitului religios.

După luni de negocieri, părțile au ajuns la o soluție comună

Tensiunile au escaladat la începutul lui 2025, când o instanță egipteană a dispus evacuarea mai multor terenuri și clădiri deținute de comunitatea monahală greacă, pe motiv că acestea ar fi fost ocupate ilegal. Decizia a stârnit proteste la Atena și a determinat implicarea directă a diplomației elene pentru a proteja patrimoniul spiritual al mănăstirii.

După luni de negocieri, părțile au ajuns la o soluție comună. Acordul urmează să fie oficializat în următoarele săptămâni printr-un document semnat de reprezentanții mănăstirii și autoritățile egiptene, confirmă sursele citate. „Acordul garantează caracterul mănăstirii pentru totdeauna”, a declarat Mitsotakis în fața parlamentului, subliniind că orice tentativă de transformare a lăcașului sau a altor spații religioase este strict interzisă.

Cea mai veche mănăstire creștină locuită. Găzduiește o colecție depășită ca valoare doar de cea a Vaticanului

Mănăstirea „Sfânta Ecaterina”, întemeiată în secolul al VI-lea de împăratul bizantin Iustinian, este considerată cea mai veche mănăstire creștină locuită fără întrerupere. Ea găzduiește o colecție remarcabilă de manuscrise și icoane bizantine, depășită ca valoare doar de cea a Vaticanului.

Deocamdată, autoritățile egiptene nu au oferit declarații publice referitoare la noul acord, notează Greek City Times.