€ 5.0884
|
$ 4.3642
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 23:55 16 Oct 2025

Grecia și Egiptul decid soarta celei mai vechi mănăstiri ortodoxe. Se află în locul unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci
Autor: Tiberiu Vasile

lumanari-biserica_67138500
 

Grecia și Egiptul au ajuns la un acord privind Mănăstirea „Sfânta Ecaterina”, un sit istoric de lângă Muntele Sinai.

Grecia și Egiptul au ajuns la un consens istoric privind statutul Mănăstirii „Sfânta Ecaterina”, unul dintre cele mai vechi și mai sacre lăcașuri ale creștinătății, situat la poalele Muntelui Sinai. Anunțul a fost făcut de premierul elen Kyriakos Mitsotakis, care a confirmat încheierea unei dispute diplomatice ce a tensionat în ultimele luni relațiile dintre cele două state, potrivit publicației Greek City Times.

Mănăstirea, aflată pe lista patrimoniului mondial UNESCO, este recunoscută ca locul unde, potrivit tradiției biblice, Moise ar fi primit Cele Zece Porunci. În ultimul an, autoritățile egiptene și clerul greco-ortodox s-au aflat într-un impas generat de planurile guvernului de la Cairo de a dezvolta un complex turistic în apropierea sitului religios.

După luni de negocieri, părțile au ajuns la o soluție comună

Tensiunile au escaladat la începutul lui 2025, când o instanță egipteană a dispus evacuarea mai multor terenuri și clădiri deținute de comunitatea monahală greacă, pe motiv că acestea ar fi fost ocupate ilegal. Decizia a stârnit proteste la Atena și a determinat implicarea directă a diplomației elene pentru a proteja patrimoniul spiritual al mănăstirii.

După luni de negocieri, părțile au ajuns la o soluție comună. Acordul urmează să fie oficializat în următoarele săptămâni printr-un document semnat de reprezentanții mănăstirii și autoritățile egiptene, confirmă sursele citate. „Acordul garantează caracterul mănăstirii pentru totdeauna”, a declarat Mitsotakis în fața parlamentului, subliniind că orice tentativă de transformare a lăcașului sau a altor spații religioase este strict interzisă.

Cea mai veche mănăstire creștină locuită. Găzduiește o colecție depășită ca valoare doar de cea a Vaticanului

Mănăstirea „Sfânta Ecaterina”, întemeiată în secolul al VI-lea de împăratul bizantin Iustinian, este considerată cea mai veche mănăstire creștină locuită fără întrerupere. Ea găzduiește o colecție remarcabilă de manuscrise și icoane bizantine, depășită ca valoare doar de cea a Vaticanului.

Deocamdată, autoritățile egiptene nu au oferit declarații publice referitoare la noul acord, notează Greek City Times.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

grecia
egipt
sfanta ecaterina
manastire
ortodox
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Grecia și Egiptul decid soarta celei mai vechi mănăstiri ortodoxe. Se află în locul unde Moise ar fi primit Cele Zece Porunci
Publicat acum 1 ora si 16 minute
Ce să mănânci și să bei înainte și după vaccinul antigripal
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Apar 241 de creșe noi în România. Până la sfârșitul anului vor fi gata 60
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Ce averi au Harry și William. Regele Charles, mai bogat decât regretata Regină Elisabeta a II-a
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Negoiță arată unde sunt, de fapt, funcționarii care stau degeaba: Nu toată ziua, tot anul!
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 45 minute
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat pe 15 Oct 2025
Previziuni astrale a doua jumătate a lunii octombrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii
Publicat pe 15 Oct 2025
Trump amenință o țară NATO: Le merge foarte bine pe seama noastră. Cred că ar trebui să-i pedepsim
Publicat pe 15 Oct 2025
Bogdan Chirieac: Doar așa va fi schimbat Ilie Bolojan. Este haos
Publicat pe 15 Oct 2025
Alertă de la o bancă din România: Nouă capcană a fraudatorilor
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close