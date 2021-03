Gicu Petrache, rege al muzicii lăutărești, a murit. Damian Drăghici: Mi-a rupt inima! / video

Gicu Petrache, cunoscut și sub numele de Gicu Chitaristu, a decedat în urmă cu câteva ore, la vârsta 64 de ani. Gicu Petrache a fost unul dintre cele mai respectate nume din muzica lăutărească. Era căsătorit și avea patru copii.

Damian Drăghici a scris câteva cuvinte după ce Gicu Petrache a murit.

”Astazi mi-a rupt inima un telefon pe care l-am primit de dimineata la ora 7:58, de la prietenul meu Mircea Vijelie, care m-a anuntat ca “fratele meu Gicu Petrache” si stalpul trupei Damian and Brothers, din prima zi de cand am inceput proiectul, nu se mai afla printe noi. Dumnezeu sa-l odihneasca! Nu am cunoscut om mai serios, mai sincer, mai adevarat, cu un bun simt peste masura si una dintre cele mai importante voci din muzica lautareasca. Gicu a fost si va ramana o legenda a muzicii lautaresti. Te iubesc Gicule si cu lacrimi in ochi iti spun ca o sa-mi lipsesti. Erai parte din familia mea. Dumnezeu sa-ti odihneasca sufeltul ala bun!”, a scris Damian Drăghici.