Gest inexplicabil al unei însoțitoare de zbor. I-a spus unei pasagere ca e prea dezbrăcată - VIDEO

Thorne, care a concurat de șapte ori la „American Ninja Warrior”, a declarat pentru Insider că, din punctul ei de vedere, nu era îmbrăcată nepotrivit. Așa că atunci când o însoțitoare de bord i-a spus că hainele ei lasă prea mult la vedere, Thorne a fost „absolut șocată”.

După incident, Thorne a postat despre incident pe X, fosta Twitter, iar postarea ei a făcut peste 20.000 de vizualizări. Compania aeriană i-a cerut scuze și i-a spus că au depus o plângere, a scris femeia mai târziu.

@SouthwestAir attendant just shamed me in front of passengers saying my attire wasn’t appropriate.A tank top and high waisted pants.Flight 1039,Is this really happening in 2023? The passengers around me were stunned as she shamed me for all to hear. pic.twitter.com/weWGQifv3h