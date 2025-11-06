€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 08:49 06 Noi 2025 | Data publicării: 08:45 06 Noi 2025

Galați: Peste 22,5 milioane de euro pentru dezvoltarea micilor afaceri
Autor: Crişan Andreescu

fotea Foto: Facebook Costel Fotea
 

MM-urile din categoria microîntreprinderilor din județul Galați mai au timp până pe 30 noiembrie pentru a depune proiecte în vederea obținerii unei finanțări cuprinse între 50.000 și 300.000 de euro, destinate dezvoltării afacerilor.

Peste 22,57 milioane de euro sunt puse la dispoziția potențialilor beneficiari prin Programul Tranziție Justă 2021-2027. Pentru a facilita accesarea fondurilor, Consiliul Județean Galați a organizat o nouă sesiune  de informare, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, specialiști ai ADR Sud-Est și consultanți implicați în aceste proiecte, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al  C, Costel Fotea.

Mai mult, Consiliul Județean, prin Direcțiua Programe, oferă sprijin tuturor celor interesați,  pentru clarificarea oricăror aspecte legate de depunerea proiectelor!

Finanțarea prin PTJ pșoate acoperi până la 90% din valoarea planurilor de afaceri. Ce înseamnă asta? De exemplu, o microîntreprindere poate implementa un proiect de 150.000 de euro, cu o cofinanțare de doar 15.000 de euro!

Printre activități eligibile se numără: achiziția de echipamente și utilaje, cumpărarea de brevete sau licențe softeare, extinderea spațiilor de producție, organizarea de cursuri de formare profesională.

Aplicațiile pentru finanțare trebuie încărcate până la data de 30 noiembrie 2025, pe platforma MySMIS 2021 / SMIS2021+, a anunțat liderul PSD Galați.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Primarul care și-a prelungit concediul medical până în 2026 din cauza burnout-ului
Publicat acum 18 minute
Percheziţii la un important furnizor de energie. Acuzații de creștere artificială a prețului
Publicat acum 35 minute
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 55 minute
Nicușor Dan, la NATO-Industry Forum 2025: Reînarmarea este o necesitate
Publicat acum 56 minute
LOTO. Report de peste 9,23 milioane de euro la Loto 6/49, la extragerea de joi, 6 noiembrie, 2025
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 04 Noi 2025
S-a terminat cu comportamentele deviante în Delta Dunării. Ștefan Paul Ivanov: Suntem mii de oameni care acționăm
Publicat acum 20 ore si 12 minute
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 04 Noi 2025
De ce stă PSD la guvernare. Grindeanu: Îmi e frică de un lucru
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close