Galați: Peste 22,5 milioane de euro pentru dezvoltarea micilor afaceri

Peste 22,57 milioane de euro sunt puse la dispoziția potențialilor beneficiari prin Programul Tranziție Justă 2021-2027. Pentru a facilita accesarea fondurilor, Consiliul Județean Galați a organizat o nouă sesiune de informare, la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, specialiști ai ADR Sud-Est și consultanți implicați în aceste proiecte.

Mai mult, Consiliul Județean, prin Direcțiua Programe, oferă sprijin tuturor celor interesați, pentru clarificarea oricăror aspecte legate de depunerea proiectelor!

Finanțarea prin PTJ pșoate acoperi până la 90% din valoarea planurilor de afaceri. Ce înseamnă asta? De exemplu, o microîntreprindere poate implementa un proiect de 150.000 de euro, cu o cofinanțare de doar 15.000 de euro!

Printre activități eligibile se numără: achiziția de echipamente și utilaje, cumpărarea de brevete sau licențe softeare, extinderea spațiilor de producție, organizarea de cursuri de formare profesională.

Aplicațiile pentru finanțare trebuie încărcate până la data de 30 noiembrie 2025, pe platforma MySMIS 2021 / SMIS2021+.