Gabriel Comănescu, preşedintele Grup Servicii Petroliere şi unul dintre cei mai importanţi antreprenori de la malul Mării Negre, afirmă că România are cele mai mari rezerve de gaz din Europa şi că poate deveni producătorul numărul 1.

"Toţi specialiştii români susţin că România are aceste rezerve de gaz fantastic de mari sub zăcămintele de mare adâncime, mai ales zăcămintele sub sare. Avem zăcămintele din Podişul Transilvaniei, din zona Băicoi - Ploieşti, zăcămintele din zona Vâlcea. Sunt zăcăminte de gaz metan în pământul României. Din păcate, nu sunt exploatate, nu s-a făcut nicio investiţie, nu s-au făcut aceste explorări.

În afară de zăcământul Caragele, care a avut acele lucrări de seismică şi sonde de explorare, în restul României au mai fost ceva tentative. Să nu uităm de o sondă făcută de grupul Shell în Transilvania, care s-a închis aşa cu o necunoscută mare. Nici măcar ANRE nu ştie ce s-a întâmplat cu rezultatele acelei sonde.

A mai fost o sondă săpată în zona Mediașului, iar s-a aşternut tăcerea. Gurile bune vorbesc ca s-au cam găsit ceva gaze, dar nu ştiu de ce ne uităm aşa lung şi nu vrem să spunem adevărul pe față. Din punctul meu de vedere, avem cele mai mari rezerve de gaze din Europa. România poate să devină producătorul numărul 1 european", a spus Gabriel Comănescu, la DCNews TV.

"Astăzi, într-o proporție de peste 100% putem (n.r. grupul GSP) face orice lucrări de la suprafaţă până la adâncime, să punem în exploatare un zăcământ de la A la Z. Ce nu avem astăzi este partea de seismică, de interpretare, partea de geofizică. În rest, grupul GSP poate să facă totul, atât pe uscat cât şi pe mare. Avem tot ce ne trebuie, avem aceste zăcăminte, avem infrastructură de transport gaze. Nu avem partea de infrastructură de distribuţie. Mai greu", a mai spus Gabriel Comănescu.

Avertismentul Rusiei

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat săptămâna trecută că Rusia nu va accepta plăţi pentru gaze în valută, inclusiv dolari şi euro, şi că va percepe doar ruble pentru livrările de hidrocarburi către "ţările neprietenoase", între care figurează toate statele membre ale Uniunii Europene, SUA şi Marea Britanie.

Decizia Moscovei a stârnit îngrijorare în Occident, unde mai multe ţări au anunţat că nu sunt dispuse să cumpere gaze şi petrol dacă plata trebuie făcută în ruble ruseşti.

Rusia a avertizat că nu va furniza gaze ţărilor europene dacă acestea refuză să achite în ruble livrările de gaze, aşa cum a cerut Moscova. „Nu vom furniza gaze în mod gratuit, asta este clar”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, luni, în conferinţă de presă.

Interviul integral, în materialul video de mai jos:

