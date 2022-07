Funcționarii unui oraș sunt obligați de primar să zâmbească contribuabililor. Fețele acre nu sunt permise

Un primar din Filipine a ordonat tuturor funcționarilor și oficialilor administrației publice locale să zâmbească în timp ce servesc publicul și a amenințat cu măsuri disciplinare împotriva celor care nu se conformează. Aristotel ”Aris” L Aguirre, primarul municipiului Mulanay din Quezon, a încercat să abordeze o aparentă problemă a lipsei de spirit în rândul personalului prin semnarea unui ordin executiv prin care se adoptă o ”politică a zâmbetului”.

Inițiativa va fi una dintre programele emblematice ale administrației, se spune în ordin, și va ”da dovadă de un sentiment de calm și atmosferă prietenoasă”.

Acesta afirmă că ar trebui să existe o ”conformitate strictă” cu politica între ”toate departamentele, birourile, unitățile și secțiile” în timp ce deservesc publicul și că vor fi publicate detalii suplimentare, inclusiv modul în care personalul va fi monitorizat, scrie The Guardian.

Cei care nu zâmbesc pot răspunde în fața superiorilor

”Orice angajat/funcționar despre care se constată prin acțiunile adecvate că a încălcat acest ordin va avea un motiv suficient pentru răspunderea administrativă cu referire la legile, politicile, orientările, regulile și reglementările existente”, se arată în ordinul care a fost datat 5 iulie.

Aguirre nu este singurul oficial care insistă ca membrii aparatului local de administrație să fie mai veseli. Kevin Anarna, recent ales primar din Silang, la sud de Manila, și-a instruit angajații să nu se încrunte, promițând un nou stil de serviciu.

”În primul rând așa ar trebui să fie: când mergi la primărie, toți angajații zâmbesc. Încruntarea este interzisă”, a spus Anarna într-un discurs, raportat de ABS-CBN. ”Unii dintre angajații noștri... nu știu dacă nu cumva au fost concepuți din resentimente”, a spus el.

Anarna a mai spus că oficialii și angajații vor purta alb, și nu culori care au fost asociate cu diferite tabere politice, pentru a se asigura că toți membrii publicului se simt la fel de bineveniți, în urma alegerilor. ”Albul este culoarea noastră, așa că nu va exista părtinire”, a spus el.

Inspectorii ANAF ar putea primi și premii, pe lângă salariu

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Ovidiu Heiuş, îşi doreşte să existe un fond de premiere la nivelul instituţiei pentru recompensarea inspectorilor cu rezultate extraordinare.



"Eu îmi doresc să existe - şi am discutat şi cu domnul ministru şi cu premierul - nu ştiu sub ce formă, un fond de premiere, o posibilitate ca cei care într-adevăr obţin nişte rezultate extraordinare, cei care aduc şi încasează sume spectaculoase să poată să fie cumva recompensaţi suplimentar. Astăzi nu există o formă legală ca să se întâmple acest lucru. Nu ştiu dacă va fi mâine, dar într-o anumită perioadă de timp rezonabilă eu cred că se poate ajunge şi poate chiar este normal ca salariul unui funcţionar, nu numai neapărat din ANAF, să aibă o cotă fixă, dar şi o cotă variabilă, în funcţie de performanţa pe care o are în activitatea desfăşurată. Astăzi, lucrezi mult, lucrezi puţin, într-un serviciu sunt 7 oameni, nu toţi sunt de aceeaşi valoare, dar toţi pot să fie la maxim şi toţi au aceeaşi bani. Cred că aici trebuie gândit, nu este rolul ANAF-ului şi nu este rolul meu ca să gândim un alt mecanism, dar, dacă o să fiu vreodată întrebat, dar şi dacă nu o să fiu întrebat, o să încerc să fac tot ce e posibil ca să existe cumva la un moment dat o cotă variabilă ca într-adevăr să-l stimulezi pe cel care munceşte mai mult", a spus acesta într-o conferință de presă, potrivit Agerpres. Află cât câștigă un inspector ANAF și citește continuarea articolului AICI.

