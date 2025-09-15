Data publicării:

Fructele cresc colesterolul și grăsimea abdominală. Bilic: La ce trebuie să fii atent

Autor: Ema Apostu | Categorie: Stiri
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik

Medicul nutriționist Mihaela Bilic avertizează că, deși fructele sunt bogate în vitamine, minerale și fibre, ele conțin fructoză - un zahăr natural care, consumat în exces, poate obosi ficatul, crește colesterolul și favoriza depunerea grăsimii abdominale. Pentru o alimentație sănătoasă, aceasta recomandă consumul fructelor întregi, în porții moderate, și evitarea sucurilor.

Mihaela Bilic atrage atenția că, deși fructele sunt sănătoase și bogate în vitamine, minerale, fibre și apă, ele rămân tot un desert. Conțin fructoză, un zahăr cu indice glicemic scăzut, care nu oferă sațietate și, în exces, poate obosi ficatul, crește colesterolul și favoriza depunerea grăsimii abdominale.

„Fructe si colesterol

Pepeni, struguri, prune, mere… este sezonul fructelor, momentul în care facem magiun, dulceață și compot pentru iarnă. E adevărat, fructele fac parte dintr-o alimentație sănătoasă, însă nu trebuie să uităm că sunt un desert!

Fructele conțin minerale și vitamine, fibre, apă și fructoză, un zahăr natural. Fructoza nu crește glicemia și are tot 4 cal/g ca și glucoza/zahărul. Însă prea multă fructoză obosește ficatul, crește colesterolul în sînge și face grăsime pe abdomen

Fructoza are un indice glicemic scăzut- 20 în comparație cu 100, cât are zahărul. Din acest motiv fructoza nu dă sațietate, putem mânca fructe până ne plesnește burta fără să ne simțim sătui", a scris Mihaela Bilic. 

Consumul excesiv de fructoză poate crește trigliceridele

Medicul nutriționist avertizează că, deși fructele sunt sănătoase, consumul excesiv de fructoză poate crește trigliceridele și poate favoriza steatoza hepatică. Fructoza se găsește în fructe, miere și zahăr, iar pentru a proteja ficatul este recomandat să fie consumate fructele întregi, nu sub formă de suc.

„Deși fructele sunt percepute a fi sănătoase și naturale, asta nu înseamnă că e bine să le consumăm în exces. Un aport mai mare de 50g fructoză/zi duce la creșterea trigliceridelor în sînge și provoacă apariția unor depozite de grăsime în ficat, adică steatoză hepatică.

De unde provine fructoza în alimentație? O găsim în miere și fructe, sub formă de moleculă liberă (monozaharid), sau în zahăr, unde este asociată cu glucoza și formează un dizaharid. Pentru o alimentație sănătoasă trebuie să reducem consumul de zahăr și să mâncăm fructele în formă naturală, cu tot cu pulpă, nu transformate în suc. Un pahar de fresh concentrează fructoza din 3-4 fructe și depășește capacitatea ficatului de a-l metaboliza, are efect identic cu un pahar de bere", a scris medicul nutriționist.

Alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză

„Care sunt alimentele cu cel mai mare conținut de fructoză? Mierea pe primul loc cu 40% fructoză, apoi fructele uscate (stafide, smochine) cu 30% fructoză, urmate de prune cu 12%. La capitolul fructe proaspete, avem multă fructoză în mango, banane, smochine, struguri și cireșe. La polul opus, cu o concentrație redusă de fructoză, sunt fructele de pădure (zmeură căpșuni, mure), caise și piersici, mere și citrice.

Porția corectă de fructe are mărimea unui pumn, iar cantitatea totală consumată într-o zi nu trebuie să depășească 500 g. Bucurați-vă de fructele de sezon, sunt o sursă valoroasă de antioxidanți vitamine și minerale. Savurați-le ca atare, proaspete- sunt cel mai natural și sănătos desert. Iar când vine vorba de kilograme în plus, diabet și colesterol crescut, țineți cont că fructele în exces pot fi dușmanul din umbră!", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook. 

Fructele cresc colesterolul și grăsimea abdominală. Bilic: La ce trebuie să fii atent
15 sep 2025, 10:01
