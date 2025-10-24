Frați până la bani. Viktor Orban dezvăluie că încearcă să ocolească sancțiunile SUA

Ungaria încearcă să găsească o modalitate de a "ocoli" sancţiunile impuse de Statele Unite companiilor petroliere ruse, a recunoscut vineri premierul Viktor Orban.

Şeful guvernului de la Budapesta a spus, într-un interviu la postul public de radio Kossuth, că a discutat subiectul cu compania ungară MOL din sectorul petrolului şi gazelor, transmite Agerpres, citând dpa.

SUA au impus noi sancțiuni Rusiei

Reamintim că miercuri, guvernul american a sancţionat pentru prima oară Rusia în al doilea mandat al preşedintelui Donald Trump, vizând marile companii Lukoil şi Rosneft - într-un efort de a face presiuni asupra Moscovei pentru a negocia un acord de pace în Ucraina.

Anunțul privind sancțiunile a venit la o zi după ce Trump a declarat că o întâlnire planificată cu președintele rus Vladimir Putin, la Budapesta, va fi amânată pe termen nelimitat.

Precizăm că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a spus că noile sancțiuni sunt necesare din cauza „refuzului lui Putin de a pune capăt acestui război absurd”. El a adăugat că aceste companii petroliere finanțează „mașina de război a Kremlinului”.