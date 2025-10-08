Fotografia pe care ar trebui să o vadă și cei care, ca Andreea Esca, au zis că s-a exagerat cu Codul Roșu

În multe cartiere din București, astăzi n-a fost mai mult decât un vânt care nu-ți lua umbrela pe sus, câțiva nori și o ploaie banală. Din confortul Capitalei, cu termopanul închis și centrala pornită, avertizarea părea doar o „sperietoare” oficială.

Dar fotografia asta, un pompier ISU Dobrogea cărând în brațe un om evacuat din calea apelor, e dovada vie că nu s-a exagerat absolut deloc.

Pentru că, în restul țării, a fost groaznic.

FOTO: ISU Dobrogea

Bunici scoși din case pe brațe, gospodării acoperite de ape, acoperișuri smulse de vânt, drumuri impracticabile. Vieți întregi răsturnate într-o singură zi. Și, la mijloc, pompierii, cei care nu au luxul de a privi pe geam cu scepticism, pentru că ei intră în noroi și în apă până la brâu ca să scoată oameni vii.

Această fotografie ar trebui lipită pe ecranul celor care au ridicat din sprâncene și au spus că „iar au dat Cod Roșu”. Pentru că un Cod Roșu nu e o culoare pe o hartă, nu e o știre care îți strică planurile de weekend. Este o avertizare despre vieți care chiar sunt puse în pericol.

E ușor să minimalizezi pericolul atunci când te afli într-un loc unde nu lovește viitura. Dar solidaritatea înseamnă și să înțelegi că țara nu se termină la geamul tău. Că, în timp ce tu spui „la noi n-a fost așa grav”, altcineva își vede toată casa sub apă.

De asta există Coduri Roșii. Și de asta imaginea pompierului cu o bunică salvată pe brațe e cel mai bun răspuns pentru cei care cred că „s-a exagerat”.

Iată imagini din localitatea Siliștea din județul Constanța: