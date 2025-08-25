Fotbalistul Marcos Olmedo a murit într-un accident rutier - Foto în articol

Tragedia s-a prdus în urma unui accident în provincia Esmeraldas, la frontiera cu Columbia, au transmis echipa sa şi Federaţia ecuadoriană de specialitate, citate de EFE.



"Cu profund regret anunţăm decesul iubitului nostru jucător Marcos Olmedo. Sincerele noastre condoleanţe pentru familia sa în acest moment dureros. Odihneşte-te în pace, Marcos", a scris clubul Mushuc Runa pe contul său de X.



Federaţia ecuadoriană de fotbal şi-a exprimat, de asemenea, regretul pentru decesul lui Olmedo într-un comunicat dat publicităţii, amintind că jucătorul a purtat culorile unor cluburi precum Aucas, America de Quito, Macara, Liga de Quito şi El Nacional, cu ultimul câştigând Cupa Ecuadorului în 2024.

Foto

Sursa captură X Mushuc Runa

"Transmitem sincerele noastre condoleanţe familiei sale, coechipierilor şi tuturor celor care fac parte din familia Mushuc Runa, precum şi comunităţii sportive din ţară", a transmis FEF în comunicatul său.

