Fostul premier al lui Macron îi cere acestuia să demisioneze. Vechii aliați ai președintelui abandonează corabia

„Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală... dar [președintele] trebuie să ia o inițiativă”, a declarat Philippe la postul de radio francez RTL, citat de Politico.

Philippe, primul prim-ministru al lui Macron, care a ocupat funcția între 2017 și 2020, a declarat că fostul său șef ar trebui „să anunțe că va organiza alegeri prezidențiale anticipate” odată ce Franța adoptă un buget pentru anul viitor, permițând timp pentru o campanie adecvată în urma haosului declanșat de demisia guvernului de luni, la doar 14 ore după numirea miniștrilor. Acesta a fost al treilea guvern care s-a prăbușit într-un an.

Philippe și-a anunțat deja intenția de a candida la următoarele alegeri prezidențiale, iar sondajele arată că ar putea ajunge în turul doi și să-l înfrunte pe oricare candidat din partidul Adunarea Națională.

Dacă Macron ar demisiona imediat, ar trebui să aibă loc noi alegeri prezidențiale în termen de 20 până la 35 de zile. Mandatul său este programat să se încheie în prima jumătate a anului 2027.

Aliații lui Macron sar din corabia președintelui

Potrivit unui politician centrist, care a vorbit sub protecția anonimatului, Philippe se afla sub o presiune tot mai mare din interiorul propriului partid, Horizons, pe care l-a fondat în 2021 și cu care a colaborat cu Macron. Mai mulți aliați l-au îndemnat pe Philippe să profite de ocazie pentru a se distanța clar de Macron.

Remarcile lui Philippe sunt cel mai recent indiciu că aliații lui Macron abandonează corabia după ce prim-ministrul Sébastien Lecornu și cei doi predecesori săi, François Bayrou și Michel Barnier, au plecat din funcție.

Un alt fost prim-ministru al lui Macron, Gabriel Attal, care acum este liderul partidului politic al președintelui, a declarat că „nu mai înțelege” deciziile președintelui și l-a acuzat că „vrea să se mențină la putere”, în ciuda faptului că a pierdut alegerile anticipate pe care le-a convocat chiar el anul trecut.

După ce a acceptat demisia lui Lecornu, Macron i-a cerut să continue negocierile cu alte forțe politice până miercuri, în speranța de a ajunge la un acord de guvernare.

Un sondaj realizat de respectatul agent de sondaje Elabe, publicat luni, a arătat că 51% dintre respondenți cred că demisia lui Macron ar contribui la ameliorarea situației politice din Franța, în timp ce 26% au spus că ar înrăutăți lucrurile, iar 23% nu și-au exprimat nicio opinie.