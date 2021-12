Florin Cîțu: Mi se pare o lipsă de efort să spui că nu poţi să creşti veniturile în 2022

"Eu am spus că atâta timp cât o să fiu eu prim-ministru nu va fi introdusă nicio taxă nouă şi nu va creşte nicio taxă. În acelaşi timp, PNL spune foarte clar că nu susţine creşteri de taxe sau să introducă alte taxe noi. Aceasta este poziția noastră acum, nu are o limită în timp. Am arătat că, după ce am scos taxele şi supraaccizele introduse în 2017-2019, am reuşit să încasăm mai mulţi bani la buget. Deci se poate! Asta într-o perioadă în care economia globală trecea prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Mi se pare o lipsă de efort să spui că nu poţi să creşti veniturile în 2022, când nu mai e nici criză economică globală, când nu mai e nimic, şi ai nevoie de taxe... să fiu elegant" a spus Florin Cîțu.

"Trebuie să ne gândim cum impozităm venitul şi formele de venit. Nu sunt de acord să plătești contribuţii pentru toate formele de venit. Acolo mi se pare o nebunie pentru că, la chirie, nu văd sensul să plăteşti contribuție. Veniturile trebuie impozitate", a mai spus Cîțu.

Florin Cîțu nu susține nici suprataxarea marilor companii

”Din punctul meu de vedere, nu susțin astfel de taxări (suprataxare cu 1% din cifra de afaceri a marilor companii, n.r.). Bineînțeles că am susținut asta în coaliție (...) Așa, pe hârtie, pot să scriu multe. Ea nu se justifică în context economic, am avut economia închisă două luni, timp în care bugetul a fost susținut de astfel de companii. Nu-și are loc astfel de taxă. Ea este susținută de partenerii din coaliție, dacă și premierul este de acord. Este vorba de impozitarea pe cifra de afaceri vs. impozitarea pe profit”, mai spunea, ieri, Florin Cîțu.

Suprataxarea cu 1% din cifra de afaceri a marilor companii, numită și ”taxa de solidaritate”, a fost gândită de partidele ce susțin Guvernul Ciucă, pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro.

Acum, această taxă de solidaritate, pentru companiile cu cifra de afaceri mai mare de o sută de milioane de euro, este susținută de PSD și UDMR.

Reacția Consiliului Investitorilor Străini (FIC)

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) a transmis, în acest context: ”Introducerea unor taxe în mod intempestiv, deşi nu este un caz singular, fără o analiză atât a impactului direct, dar şi comparativ cu compatibilitatea legislaţiei europene şi a posibilelor reacţii subsecvente, în loc să stimuleze economia astfel încât să genereze venituri în plus la buget, penalizează exact acele segmente de companii care se conformează şi au reuşit să performeze în condiţiile sanitare restrictive”.