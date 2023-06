Florile de tei, la mare căutare în această perioadă

Cererea pentru flori de tei a crescut constant în ultimii ani, asta şi pentru că sunt un ingredient esențial în industria farmaceutică și a produselor naturale. Nu puţini sunt producătorii de ceaiuri și suplimente alimentare care utilizează flori de tei pentru proprietățile lor terapeutice.

Potrivit Agro TV, Direcția Silvică Iași a vândut în acest an nu mai puţin de 4 tone de flori de tei către un cunoscut producător de ceaiuri din țară. Aceste plante medicinale sunt achiziționate anual de Direcția Silvică Iași de la locuitorii din zonă, care le aduc la sediul instituției și sunt vândute prin licitație producătorilor. Prețul porneşte de la 40 lei kilogramul. Chiar dacă cerere e tot mai mare, cantitatea de plante culese de locuitorii din zonă scad de la an la an.

Directorul Direcției Silvice Iași, Gabriel Doncean, a spus pentru BZI că observă o tendință de scădere a cantității de flori. „Se observă această tendință de scădere a cantității de flori culese de ieșeni. Noi încercăm să ne mobilizăm cu colegii ca să culegem florile de tei sau fructele de pădure, dar avem multe activități și nu reușim să culegem cât ne propunem. În anii trecuți veneau mai mulți localnici și aduceau aceste plante, iar noi le plăteam”, susține Doncean.

Totodată, directorul directorul Direcției Silvice de la Iași face deja ultimele pregătiri pentru campania de culegere a fructelor de pădure care începe luna viitoare, în special a măceșelor. Din cauza faptului că ieșenii nu mai vor să lucreze sezonier la Centrul de Congelare a Fructelor de Pădure, fructele vor fi vândute proaspete, nu congelate ca în anii anteriori. În 2022, au fost achiziționate 40 de tone de fructe de măceșe din flora spontană.

