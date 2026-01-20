€ 5.0921
DCNews Stiri Fiul cel mare al cuplului David-Victoria Beckham îşi acuză părinţii că doresc să-i "ruineze" căsnicia
Data publicării: 11:36 20 Ian 2026

Fiul cel mare al cuplului David-Victoria Beckham îşi acuză părinţii că doresc să-i "ruineze" căsnicia
Autor: Dana Mihai

Brooklyn- Nicola Peltz Beckham Brooklyn- Nicola Peltz Beckham

Brooklyn Peltz Beckham, unul dintre fiii cuplului David-Victoria Beckham, şi-a acuzat luni părinţii că încearcă să îi "ruineze" căsnicia şi a afirmat că exclude orice posibilitate de reconciliere cu aceştia.

 

Într-un lung mesaj publicat pe reţelele de socializare, tânărul de 26 de ani a detaliat felul în care părinţii lui au încercat, după părerea lui, să îi saboteze relaţia cu soţia lui, Nicola Peltz Beckham, cu care s-a căsătorit în 2022.

"Părinţii mei au încercat fără încetare să ruineze relaţia mea încă de dinainte de căsătorie, iar acest lucru nu s-a oprit de atunci", a scris el într-un mesaj adresat celor peste 16 milioane de admiratori ai contului său de Instagram.

"Nu mă las controlat, mă apăr pentru prima dată în viaţa mea", a continuat el. "Nu vreau să mă împac cu familia mea", a insistat tânărul.

Brooklyn este fiul cel mare al fostului căpitan al echipei naţionale de fotbal a Angliei, David Beckham, şi al soţiei acestuia, Victoria, o fostă vedetă pop devenită între timp creatoare de modă.

El însuşi manechin de modă, Brooklyn s-a căsătorit în 2022 cu Nicola Peltz, o actriţă americană care este fiica afaceristului miliardar Nelson Peltz şi a fostului model Claudia Heffner Peltz.

De când au cunoscut-o pe Nicola, părinţii lui nu au încetat să o trateze cu răutate, acuză Brooklyn.

"Mama mea a anulat confecţionarea rochiei pentru Nicola în ultimul moment, în condiţiile în care ea era foarte entuziasmată de ideea de a purta una dintre creaţiile sale, forţând-o astfel să caute o nouă rochie de urgenţă", a adăugat el.

Brooklyn a afirmat, de asemenea, că părinţii lui au dat dovadă de "lipsă de respect" faţă de soţia lui şi că aceasta din urmă nu a fost invitată la petrecerea aniversară a tatălui lui ocazionată de împlinirea vârstei de 50 de ani, organizată în luna mai a anului trecut.

"Familia mea acordă mai multă importanţă promovării publice şi sponsorizărilor decât oricărui alt lucru. Brandul Beckham este pe primul loc", a adăugat el.

Citește și: Fostul fotbalist David Beckham a făcut schimb de „sfaturi de apicultură” cu Regele Charles

Purtătorii de cuvânt ai lui David şi Victoria Beckham nu au răspuns deocamdată solicitărilor transmise de AFP pentru a comenta declaraţiile făcute de fiul lor cel mare.

David şi Victoria Beckham s-au căsătorit în 1999 şi au împreună patru copii - trei băieţi şi o fiică: Brooklyn (născut în 1999), Romeo (născut în 2002), Cruz (născut în 2005) şi Harper (născută în 2011).

