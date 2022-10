Finanțare de 50.000 EURO/fermă din fonduri europene pentru micii fermieri

Fermele mici vizate în cadrul acestei intervenții sunt definite ca fiind exploatații agricole cu o dimensiune economică între 4.000 SO și 11.999 SO, care reprezintă un segment important al fermelor din România. În cazul exploatațiilor zootehnice de creștere a animalelor din rasele autohtone sunt eligibile exploatațiile cu dimensiunea economică de minimum 2.000 SO, având în vedere importanța conservării și promovării acestor rase.

Sprijinul din fonduri europene poate viza optimizarea activității agricole a fermelor de mici dimensiuni, atât din punct de vedere economic cât și al cerințelor legate de mediu, prin construcții noi sau modernizarea acestora, prin accesul la utilități, dotarea cu utilaje şi/sau echipamente performante dar și la adoptarea soluțiilor digitale care să permită aplicarea unor bune practici de gestionare a resurselor și factorilor de producție, practicarea unei agriculturi de precizie și optimizarea lucrărilor agricole.

În cadrul intervenției vor fi prioritizate proiecte care contribuie la dezvoltarea fermelor de mici dimensiuni din zona montană și proiectele care propun investiții în fermele de creștere a animalelor din rase autohtone. Se va avea în vedere promovarea fermelor de mici dimensiuni care au o vechime mai mare de 5 ani și va fi încurajată aderarea acestora la structurile asociative.

Condiții de eligibilitate

Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone;

Solicitantul prezintă un plan de afaceri în care prezintă situația exploatației și obiectivele pe 3 ani;

Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;

Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;Investițiile în procesarea de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente, vor reprezenta o componentă secundară a proiectului (din punct de vedere financiar);

În cazul în care proiectul prevede investiții în echipamente de irigații la nivelul fermei acestea sunt eligibile doar dacă, îndeplinesc condițiile specificate în art 74 din Reg. (UE) nr. 2115/2021, iar la nivelul proiectului, este demonstrat faptul că: în urma evaluării ex-ante, investiţia asigură posibile economii de apă de minimum10%în cazul în care investiţia afectează corpuri de apă subterană sau de suprafaţă care au fost identificate ca nesatisfăcătoare în planul coresupunzător de management al bazinului hidrografic din motive legate de cantitatea de apă, este realizată o reducere efectivă a utilizării apei de minimum 50% din posibilele economii stabilite la punctul a) sau în conformitate cu procentul stabilit de autoritatea competentă (dacă este cazul), care să contribuie la atingerea stării bune a acelor corpuri de apă”.

Sprijinul public nerambursabil maxim din fonduri europene este de 50.000 EURO/proiect. Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de maximum 85% din costurile eligibile.

Deși PNS-ul intră în vigoare începând din 2023, este posibil ca această linie de finanțate să fie deschisă abia în 2025, conform calculelor financiare prezentate de MADR.

