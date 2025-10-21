Fetița deputatului PSD Corneliu Florin Buicu, prezentă la Săptămâna Modei de la Paris / foto în articol

Angelina Andreea Buicu, fiica deputatului PSD Corneliu Florin Buicu, a atras atenția recent după ce a urcat pe podium în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Fetița a avut ocazia să defileze pentru un brand.

Evenimentul marchează un moment important pentru Angelina Andreea, care pare să facă primii pași în lumea modei, sprijinită de familie și agenția de modele cu care a colaborat.