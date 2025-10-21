€ 5.0832
Data publicării: 16:31 21 Oct 2025

Fetița deputatului PSD Corneliu Florin Buicu, prezentă la Săptămâna Modei de la Paris / foto în articol
Autor: Ioana Dinu

fetita modă
 

Deputatul PSD Corneliu Florin Buicu are cu cine se mândri.

Angelina Andreea Buicu, fiica deputatului PSD Corneliu Florin Buicu, a atras atenția recent după ce a urcat pe podium în cadrul Săptămânii Modei de la Paris. Fetița a avut ocazia să defileze pentru un brand.

Evenimentul marchează un moment important pentru Angelina Andreea, care pare să facă primii pași în lumea modei, sprijinită de familie și agenția de modele cu care a colaborat.

