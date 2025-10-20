€ 5.0890
|
$ 4.3632
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 20:58 20 Oct 2025 | Data publicării: 20:55 20 Oct 2025

Fetiță de 9 ani dispărută din București! Poliția cere ajutorul urgent al cetățenilor
Autor: Alexandra Curtache

danciu
 

Dispariție alarmantă în Sector 2: o fetiță de 9 ani a plecat voluntar de acasă, iar autoritățile caută orice informație care să o ajute să fie găsită.

Poliția Capitalei a lansat o alertă după ce DANCIU NICOLA ELENA, în vârstă de 9 ani, a plecat voluntar din domiciliul său din Sector 2 al Bucureștiului. Orice informație privind copilul poate fi transmisă imediat la 112.

Detalii despre minor

Conform autorităților, fata măsoară 1,40 m înălțime, cântărește aproximativ 40 kg, are ten deschis, păr șaten și ochi verzi-căprui. Constitutia sa este slabă.

La momentul dispariției, DANCIU NICOLA ELENA purta un tricou roșu, geacă de blug albastru și pantaloni trening bleumarin cu dungi roz.

Cum pot ajuta cetățenii

Oricine deține informații despre minor este rugat să contacteze imediat 112. Pentru a vizualiza fotografia și detalii suplimentare, Poliția Română a pus la dispoziție această pagină: https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/danciu-nicola-elena-20160124  

Poliția recomandă populației să nu încerce să intervină direct, ci să furnizeze informațiile oficialilor, pentru siguranța copilului și eficiența căutărilor.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat acum 43 minute
Fetiță de 9 ani dispărută din București! Poliția cere ajutorul urgent al cetățenilor
Publicat acum 57 minute
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Revoluție în medicină: un implant ocular face posibil ca orbii să-și recapete vederea
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Ilie Bolojan, reacție după decizia CCR
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 23 ore si 17 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close