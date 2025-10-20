Fetiță de 9 ani dispărută din București! Poliția cere ajutorul urgent al cetățenilor

Dispariție alarmantă în Sector 2: o fetiță de 9 ani a plecat voluntar de acasă, iar autoritățile caută orice informație care să o ajute să fie găsită.
Poliția Capitalei a lansat o alertă după ce DANCIU NICOLA ELENA, în vârstă de 9 ani, a plecat voluntar din domiciliul său din Sector 2 al Bucureștiului. Orice informație privind copilul poate fi transmisă imediat la 112.
Conform autorităților, fata măsoară 1,40 m înălțime, cântărește aproximativ 40 kg, are ten deschis, păr șaten și ochi verzi-căprui. Constitutia sa este slabă.
La momentul dispariției, DANCIU NICOLA ELENA purta un tricou roșu, geacă de blug albastru și pantaloni trening bleumarin cu dungi roz.
Oricine deține informații despre minor este rugat să contacteze imediat 112. Pentru a vizualiza fotografia și detalii suplimentare, Poliția Română a pus la dispoziție această pagină: https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/danciu-nicola-elena-20160124
Poliția recomandă populației să nu încerce să intervină direct, ci să furnizeze informațiile oficialilor, pentru siguranța copilului și eficiența căutărilor.
de Val Vâlcu