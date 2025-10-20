Fetiță de 9 ani dispărută din București! Poliția cere ajutorul urgent al cetățenilor

Poliția Capitalei a lansat o alertă după ce DANCIU NICOLA ELENA, în vârstă de 9 ani, a plecat voluntar din domiciliul său din Sector 2 al Bucureștiului. Orice informație privind copilul poate fi transmisă imediat la 112.

Detalii despre minor

Conform autorităților, fata măsoară 1,40 m înălțime, cântărește aproximativ 40 kg, are ten deschis, păr șaten și ochi verzi-căprui. Constitutia sa este slabă.

La momentul dispariției, DANCIU NICOLA ELENA purta un tricou roșu, geacă de blug albastru și pantaloni trening bleumarin cu dungi roz.

Cum pot ajuta cetățenii

Oricine deține informații despre minor este rugat să contacteze imediat 112. Pentru a vizualiza fotografia și detalii suplimentare, Poliția Română a pus la dispoziție această pagină: https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/danciu-nicola-elena-20160124

Poliția recomandă populației să nu încerce să intervină direct, ci să furnizeze informațiile oficialilor, pentru siguranța copilului și eficiența căutărilor.