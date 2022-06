Fermierii români, revoltați de noul regulament UE privind utilizarea pesticidelor. Carmen Avram: Este o discriminare. România este pusă într-o situație foarte dificilă

"Fermierii au foarte mare dreptate. Există această propunere în care apar trei praguri de reducere a pesticidelor şi noi ne încadrăm la reducerea de 35%. Adică această reducere este pentru cei care folosesc sub 70% din media europeană a utilizării de pesticide. Problema este că, iniţial, când a fost publicată directiva, s-a spus că va face Comisia o evaluare a modului în care sunt folosite pesticidele și această evaluare nu a fost realizată. A fost făcută, dar nu direct în ferme, ci în altă zonă. Nu există o evaluare, iar modul în care s-a făcut calculul, acum, pe reducerea de pesticide nu se bazează, de fapt, pe o evaluare reală. Această eroare este în atenția multor state din UE pentru că foarte multe sunt nemulţumite de procentele de reducere alocate.

Avem, de exemplu, pe primul loc la utilizarea pesticidelor, Olanda, care foloseşte 8,8 kg/ha. România foloseşte 0,6 kg/ha. Olanda va trebui să reducă cu 65%, fapt care o va lăsa cu în jur de 4 kg/h. În timp ce România, cu o reducere de 35%, va rămâne cu 0,4/ha. Este o discriminare şi o aplicare incorectă a acestei reduceri de pesticide. Dacă Olanda ar reduce cu 4,4 kg şi ar rămâne cu aproximativ 4 kg/ha , iar România cu 0,4 kg/ha, am avea o diferenţă de 10 ori mai mare. Între 4 şi 0,4 este o diferenţă imensă. Nu poţi să îi permiţi unui stat să folsosească de 10 ori mai multe pesticide faţă de statul care deja foloseşte printre cele mai puţine pesticide din UE. Este incorect şi asta pune România într-o situație foarte dificilă", a spus Carmen Avram pentru DCNews.

Vezi ce spun fermierii.

"Vorbim de o propunere care va ajunge în Parlament, unde va exista un dosar la care se va lucra. Apoi, va ajunge la negocieri, împreună cu consiliul, şi în plen. Vestea bună este că există două căi de intervenţie. O dată, în dosar, prin intermediul europarlamentarilor care vor lupta şi care vor amenda acest regulament şi a doua intervenţie va avea loc în timpul negocierilor din Consiliu, unde România va fi reprezentată, ca toate celelalte țări, de ministrul Agriculturii. Se poate interveni cu sprijinul necesar astfel încât acest regulament să fie schimbat.

Vestea proastă este că acest regulament nu va ajunge în Comisia pentru Agricultură. El, potrivit competențelor, va ajunge în Comisia ENVI, iar această comisie este formată din membri care se duc spre extremă şi, cu siguranţă, va fi o bătălie uriaşă pe rolul de raportor. Va fi extrem de important să vedem cine este raportorul. Dacă va fi din partea unei ţări care foloseşte foarte mult pesticid, să zicem Olanda, el va face în aşa fel încât aceste procente să rămână aşa cum sunt sau cât mai aproape de ce se prevede în propunere. Dacă acest regulament va ajunge la reprezentantul unuia dintre statele care, astăzi, folosesc puţin pesticid şi care vor fi foarte afectate de ceea ce propune Comisia, atunci avem mai multe şanse.

Dar faptul că acest dosar va ajunge în Comisia ENVI nu este în favoarea agricultorilor. Noi am observat, în aceşti ani, că tot ce a ajuns la Comisia ENVI şi care avea legătură cu agricultura a fost tratat, în principal, ca o problemă de mediu şi, secundar, ca o problemă de securitate alimentară şi de respectare a unui sector care hrăneşte Europa. Vor prevala argumentele legate de mediu şi nu cele legate de asigurarea hranei. Comisia AGRI va avea doar o opinie, probabil. Sigur că vom lucra la o opinie care va reprezenta argumentele şi cazul fermierilor. Însă, de regulă, aceste opinii pot sau nu să fie luate în calcul, atunci când se va pune problema introducerii lor în dosarul final. Atunci când ele nu convin raportorului care are o altă poziţie, nu sunt introduse.

În plen, se mai poate interveni şi prin amendamente, dar acolo este foarte greu de controlat ceea ce se întâmplă. Realităţile şi voturile se stabilesc în secret, în spatele uşilor închise, de ce mai multe ori când sunt dosare complicate şi cu impact mare. Este foarte greu să ştii ce se va întâmpla în Parlament. Poate să treacă în favoarea Comisie ENVI cu un vot, nici nu contează. Important este că va trece şi acest regulament va avea un impact foarte dur asupra sectorului agroalimentar din UE. Regulamentul acesta, din păcate, nu este făcut pe baza pseudoevaluărilor pe care le prezintă Comisia Europeană, ci este făcut pe baza strategiei "Farm to Fork", a mai spus Carmen Avram

"Aşa cum am stat până acum şi la Politica agricolă comună şi la Farm to Fork, vom fi pe baricade. Din păcate, o să fim pe banca de rezerve pentru că nu este documentul nostru. Însă, asta nu înseamnă că nu o să fim lângă voi atât cât ne vor permite procedurile din parlamentul european pentru că dacă fermieri nu sunt nimic nu e", le-a transmis Carmen Avram fermierilor.

Diferețele uriașe privind cantitățile de pesticide folosite de țările membre UE:

