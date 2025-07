Fermierii îi dedică un cântec Ursulei von der Leyen. Protest față de reforma PAC și noul buget al UE (VIDEO)

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) a fost prezentă la marșul organizat la Bruxelles de Copa-Cogeca, alături de organizațiile profesionale fermiere din Belgia – Boerenbond și FWA. Evenimentul a avut loc simultan cu prezentarea propunerii de buget a Cadrului Financiar Multianual 2028-2034 de către Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și în cadrul ședinței Comisiei AGRI, prezidată de Comisarul European pentru Agricultură și Alimentație, Christian Hansen.

Opoziție față de propunerea Ursulei von der Leyen

Organizațiile agricole europene s-au mobilizat pentru a protesta simbolic împotriva reducerilor bugetare și a renunțării la natura „comună” a Politicii Agricole Comune (PAC). În timp ce recoltarea este în plină desfășurare, Comisia Europeană a propus un „fond unic” care riscă să slăbească sprijinul acordat agricultorilor prin dizolvarea celor doi piloni ai PAC și prin renaționalizarea fondurilor, justificată prin simplificare administrativă, se arată în comunicatul AAC.

Sursa foto: Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC)

Copa-Cogeca și organizațiile naționale membre au avertizat de timp de mai multe luni împotriva acestei abordări care pune în pericol stabilitatea agriculturii europene, solicitând menținerea unui buget consolidat și ajustat la inflație pentru PAC, asigurând predictibilitatea și funcționarea pieței unice.

Cântecul fermierilor împotriva noului plan

Odată cu acesta a fost lansat și un cântec ale căror versuri transmit mesaje puternice Comisiei Europene, intitulat „No Budget, No CAP, No farmers, No security” (în traducere: Fără buget, fără PAC, fără fermieri, fără securitate) *Versurile traduse integral, la finalul articolului.

Comisia Europeană a susținut public dialogul cu agricultorii, dar, în realitate, președintele Von der Leyen a pregătit o reformă unilaterală și drastică a agriculturii UE, ignorând Parlamentul și Consiliul, se mai arată în comunicat.

Reducerea bugetului și schimbările propuse transmit un mesaj de abandon și lipsă de prioritate pentru agricultură și mediul rural, punând în pericol încrederea comunității agricole. Organizațiile cer Comisiei să asculte vocea a mii de susținători, inclusiv din România, și să transforme declarațiile în acțiuni concrete pentru a proteja viitorul sectorului.

Reacția europarlamentarilor români

Mai mulți eurodeputați români, dintre care Victor Negrescu (PSD), Sigfried Mureșan și Daniel Buda de la PNL și Cristian Terheș (PNCR) susțin punctele de vedere ale organizațiilor agricole și critică reducerea bugetului pentru Politica Agricolă Comună.

„Trebuie să construim o Europă incluzivă, unde agricultura să primească finanțarea și sprijinul cuvenit, fără a lăsa pe nimeni în urmă. România trebuie să elaboreze urgent o strategie clară pentru apărarea intereselor fermierilor săi”, a transmis vicepreședintele PE.

Sigfried Mureșan precizează că „Parlamentul European va respinge comasarea agriculturii cu alte fonduri. Agricultura și coeziunea trebuie finanțate adecvat, la nivelul actual ajustat cu inflația”, în timp ce Daniel Buda afirmă că „alocarea de 302 miliarde euro este insuficientă. Fermierii români au nevoie urgentă de finanțări pentru investiții, mai ales în zootehnizare și valoare adăugată”.

Și Cristian Terheș s-a pronunțat în această privință, spunând că „ne opunem reducerii bugetului pentru agricultură. Vom susține respingerea propunerii actuale și cerem un buget de minimum 0,4% din PIB-ul UE, ajustat la inflație”.

Vicepreședintele COPA-COGECA, Florentin Bercu, a adăugat că „politica agricolă comună nu este doar un set de subvenții. Este coloana vertebrală a suveranității alimentare europene. Aceasta garantează că alimentele de pe mesele noastre sunt sigure, durabile și produse local. Pentru a fi mai clar și mai precis, garantează că există alimente pe mesele noastre, punct”.

Solicitările AAC

AAC solicită ferm menținerea unui buget pentru Politica Agricolă Comună (PAC) de minimum 0,4% din PIB-ul Uniunii Europene, actualizat anual cu inflația, pentru a asigura subvenții și investiții suficiente în agricultură și dezvoltarea rurală. Se salută propunerea unui buget total UE de 2.000 miliarde euro pentru 2028-2034 și mecanismul de actualizare pe tranșe al inflației: până la 1% ajustare conform ratei, între 1-3% ajustare fixă de 2%, iar peste 3% actualizare cu suma respectivă anual.

Sursa foto: Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC)

Totuși, există îngrijorare față de reducerea alocărilor pentru PAC la 0,15% din PIB, față de 0,4%, în condițiile în care agricultura contribuie cu 1,3% la PIB-ul UE. Menținerea pragului de 0,4% este vitală pentru asigurarea hranei de calitate pentru cei 450 de milioane de cetățeni europeni, se mai arată în comunicat.

Pentru a restabili acest nivel, se propune reducerea fondurilor pentru sprijinul Ucrainei, administrația europeană, extindere și apărare.

Totodată, reprezentanții AAC solicită ca președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și miniștrii Alexandru Nazare, Oana Țoiu, Florin Barbu și toți europarlamentarii din țara noastră să respingă propunerea Comisiei Europene și să negocieze ferm pentru actualizarea bugetului PAC la minimum 0,4%, cu menținerea celor doi piloni (subvenții și investiții), piața unică și corectarea inechităților istorice prin actualizarea suprafețelor de referință, realizând convergența externă pentru fermierii români, „așa cum ar fi trebuit încă din 2014, măcar din 2028”.

Poziția PSD privind bugetul UE și agricultura națională

PSD solicită, printr-un comunicat de presă transmis vineri, 18 iulie, o poziție unitară a României în negocierile privind viitorul buget al Uniunii Europene 2028-2034.

Social-democrații subliniază că agricultura națională trebuie protejată fără compromisuri politice interne. Partidul face apel la toate forțele politice să colaboreze în mod constructiv, sub coordonarea Președintelui României, pentru a asigura o apărare solidă a intereselor fermierilor români la nivel european.

„PSD consideră că adoptarea în forma actuală a viitorului buget al Uniunii Europene ar afecta substanțial agricultura românească, iar gravitatea situației nu lasă loc de dispute politice interne pe acest subiect”.

Formațiunea politică se opune propunerii de a constitui un fond comun pentru finanțarea politicilor UE, care ar condiționa acordarea fondurilor agricole de îndeplinirea unor jaloane din alte domenii. Acest lucru ar genera incertitudine și riscuri pentru finanțarea agriculturii, mai adaugă aceștia.

PSD susține că Politica Agricolă Comună trebuie să fie finanțată separat, iar securitatea alimentară nu trebuie să fie condiționată.

De asemenea, reprezentanții PSD resping plafonarea subvențiilor pe beneficiar, care ar reduce semnificativ fondurile disponibile pentru fermierii români și ar fragmenta suprafețele agricole, precum și creșterea cotei de cofinanțare de la 15% la 30%, care ar exercita o presiune suplimentară asupra bugetului național și ar limita accesul agricultorilor la fondurile europene.

Versurile cântecului „No Budget, No CAP, No farmers, No security”

Mă trezesc în zori. Bocancii, pe podea.



Doar o gură de cafea. Apoi fug pe ușă

Trec curtea, iar câmpul e-n fața mea.

Aceeași întrebare: cât mai rezist eu?

Cum să continui? Să țin ritmul sus?

Hârtii peste tot. Nu mai e de-ajuns.



Urc în tractor. Radioul e tare.



O regulă nouă. Un cântec care doare.

Să fim mai verzi. Asta ne spun.



Dar cum, când suntem deja în drum?



Și mă-ntreb dacă-n Bruxelles, de sus,



Văd cum ne scufundăm, pas cu pas, nespus.

Fără buget. Fără sprijin. Fără fermieri.



Fără siguranță-n traiul de ieri.



Oare Comisia ne lasă așa?



Fără să-i doară, fără speranța mea?

Suntem coloana ce hrănește Europa.



Nu vedeți? Fără noi, cade toată roata.



Fără buget. Fără sprijin. Fără fermieri.



Fără viitor pentru ai noștri ieri.

Soarele arde. Poarta stricată.



Nu contează vremea. Munca e-n faptă.



Turma e calmă. Ritmul e clar.



Dar o întrebare mă frământă iar:

Dacă dau drumul la tratatul ăsta?



Rămânem fără nimic pe masă.



Masa s-a terminat. Citesc noutăți.



Noi tăieri. Ce mai putem păstra din toți?

Tăie ajutorul, habar n-au ce fac.



Știu ei unde duce acest atac?

Nu e doar muncă. E viață, pământ.



Dar în Bruxelles... cine ne simte, cine-i frânt?

Fără buget. Fără sprijin. Fără fermieri.



Fără siguranță-n pașii de ieri.



Oare Comisia ne lasă să cădem?



Chiar așa ușor? Chiar fără vreun temei?

Noi suntem spatele ce hrănește Europa.



Nu vedeți? Fără noi, cade toată roata.



Fără buget. Fără sprijin. Fără fermieri.



Fără siguranță. Fără ieri.

Seara se lasă. Încui grajdul greu.



Niciun răspuns. Doar griji pe traseu.



Ultimele rânduri. Stropit de făcut.



Dar aud ce spuneau cândva, demult:

„Agricultura e strategică.” Spuneau clar.



De ce ne mint? De ce e-n zadar?



Ne-am spus povestea, an după an,



Dar prăpastia vine, mai tare, mai grav.

O fermă pierdută nu va mai renaște.



Cine va munci pământul ce se prăpădește?



Am avertizat, am ieșit în stradă.



Bruxelles, mai ascultă sau doar ne lasă pradă?

Fără buget. Fără sprijin. Fără fermieri.



Fără viitor. Fără ieri.



Oare Comisia ne lasă să pierim?



Fără să clipească? Fără să-i oprim?

Noi suntem spatele ce hrănește Europa.



Nu vedeți? Fără noi, cade toată roata.



Fără buget. Fără sprijin. Fără fermieri.



Fără siguranță. Fără ieri.

