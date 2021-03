Amenințările fermierilor vin după ce Ministerul Agriculturii vrea să le taie din subvențiile plătite din bugetul național. Nu au primit nici despăgubirile de secetă promise, relatează Antena 3.

Valentin Popa, vicepreședintele Asociației ”Forța Fermierilor”, a intervenit în direct la postul TV unde a fost întrebat dacă fermierii au primit vreo explicație pentru înjumătățirea subvențiilor.

”Noi nu am primit nicio explicație. Nu înțelegem de ce anul trecut am avut undeva la 13,32 de euro la ajutorul național tranzitoriu și anul acesta avem undeva la 5,6 euro pe hectar. La ovine și caprine anul trecut am avut undeva până în 5 euro, anul acesta este undeva la 2 euro. Nu știu unde vor să ajungă cu agricultura României. Nu știu ce decid ei la momentul acesta, venim după anul 2020, un an dezastruos cu peste jumătate din țară calamitată. Pe fermieri îi paște falimentul. La momentul acesta suntem în discuții și vrem să protestăm, vrem să blocăm drumurile naționale și cred că în maxim 10 zile o să luăm o decizie. De pe o zi pe alta își bat joc de noi. Nu sunt oameni capabili care să ceară explicații Parlamentului. Vrem și la parlament să protestăm. EU aș trage un semnal de alarmă față de fermierii din toată țara. Oameni buni, am ajuns la capătul răbdării. Când ne trezim, când vom fi în prăpastie? Vom ajunge să punem lacătul pe porți, să fim executați de bănci, etc. Estimăm și niște scumpiri pentru că altfel nu se mai poate”, a declarat Valentin Popa.