Fereastră de oportunitate pentru parcursul european al Republicii Moldova. Victor Negrescu, demers după rezultatul alegerilor din Ungaria

Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Negrescu precizează că alegerile din Ungaria oferă o „fereastră de oportunitate“ Republicii Moldova în ceea ce privește parcursul european, urmând ca o decizie favorabilă pentru deschiderea negocierilor pe clustere să fie luată în vară.

„Ca urmare a rezultatului alegerilor din Ungaria, am trimis, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, o scrisoare către președintele Consiliului European, António Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova.

CITEȘTE ȘI - Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România

Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimității și de opoziția guvernului anti-european și pro-rus de la Budapesta. Decizia Consiliului European ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau poate fi agreată de îndată la nivel de ambasadori.

Republica Moldova a făcut progrese reale și a demonstrat că își asumă drumul european. Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare și ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară“, scrie Victor Negrescu pe Facebook.

CITEȘTE ȘI - Victoria lui Peter Magyar, lovitură pentru influența rusă în UE: Ce înseamnă pentru România și UDMR un nou premier la Budapesta