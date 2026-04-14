Curs valutar: € 5.0920
|
$ 4.3196
 
DCNews Stiri Fereastră de oportunitate pentru parcursul european al Republicii Moldova. Victor Negrescu, demers după rezultatul alegerilor din Ungaria
Data publicării: 14:24 14 Apr 2026

Fereastră de oportunitate pentru parcursul european al Republicii Moldova. Victor Negrescu, demers după rezultatul alegerilor din Ungaria
Autor: Ioan-Radu Gava

Victor Negrescu-Sursa Foto: Agerpres

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, a demarat demersurile pentru deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Într-o postare publicată pe Facebook, Victor Negrescu precizează că alegerile din Ungaria oferă o „fereastră de oportunitate“ Republicii Moldova în ceea ce privește parcursul european, urmând ca o decizie favorabilă pentru deschiderea negocierilor pe clustere să fie luată în vară.

„Ca urmare a rezultatului alegerilor din Ungaria, am trimis, în calitate de vicepreședinte al Parlamentului European responsabil de relația cu Republica Moldova, o scrisoare către președintele Consiliului European, António Costa, pentru a solicita deschiderea negocierilor pe clustere pentru aderarea Republicii Moldova.

CITEȘTE ȘI                 -                Peter Magyar, un Viktor Orban mai nuanțat: Nu va fi o supunere a Ungariei față de UE / Ce are de câștigat România

Alegerile din Ungaria oferă o nouă fereastră de oportunitate pentru această decizie întârziată prea mult de regula unanimității și de opoziția guvernului anti-european și pro-rus de la Budapesta. Decizia Consiliului European ar putea fi luată la prima reuniune formală din iunie sau poate fi agreată de îndată la nivel de ambasadori.

Republica Moldova a făcut progrese reale și a demonstrat că își asumă drumul european. Începerea negocierilor pe clustere ar oferi un nou imbold reformelor necesare și ar consolida inclusiv colaborarea cu România. Este momentul ca Uniunea Europeană să confirme acest parcurs printr-o decizie clară“, scrie Victor Negrescu pe Facebook.

CITEȘTE ȘI                 -                Victoria lui Peter Magyar, lovitură pentru influența rusă în UE: Ce înseamnă pentru România și UDMR un nou premier la Budapesta

Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Tânăr din Sălaj, arestat după ce a atacat un polițist cu o sticlă
Publicat acum 25 minute
Von der Leyen îi solicită lui Magyar să readucă Ungaria în linie cu valorile UE pentru deblocarea fondurilor
Publicat acum 33 minute
Coaliția se joacă până în ultima clipă. Kelemen Hunor: Trebuie să meargă înainte. Totul e posibil!
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Giorgia Meloni, decizie privind  acordul de apărare cu Israelul
Publicat acum 1 ora si 34 minute
UEFA a respins plângerea clubului FC Barcelona împotriva lui Istvan Kovacs
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 3 minute
Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața
Publicat acum 7 ore si 21 minute
Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște
Publicat acum 6 ore si 16 minute
George Simion îi răspunde lui Péter Magyar, după ce acesta l-a acuzat că a dansat pe mormintele soldaților unguri
Publicat acum 3 ore si 33 minute
Teama cu „ne iau Ardealul”, făcută praf în 30 de secunde. Un calcul simplu schimbă toată povestea
Publicat acum 8 ore si 5 minute
Dacă Trump ar dispărea, nimeni nu și-ar da seama! Iat-o pe femeia care i-ar putea lua locul oricând!
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close