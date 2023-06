Femeie găsită moartă în București, într-un sac de plastic, în lada patului, în apartamentul în care stătea cu chirie. Cazul are multe semne de întrebare

Situația șocantă s-a petrecut în sectorul 4 al Capitalei. Femeia a fost găsită în stare de putrefacție în apartamentul în care locuia cu chirie. Se pare că era ascunsă în lada patului. Se pare că cel care a găsit-o a fost proprietarul apartamentului, însă trecuseră săptămâni de la deces. Principalul suspect este partenerul femeii. Se mutaseră împreună, dar acum este de negăsit.

Vecinii celor doi au reacționat, pentru Observator. Liniștea de pe Aleea Gornești le-a fost puternic zdruncinată de vestea uciderii femeii. Deși nu o cunoșteau, ei se declară îngroziți: ”Doar să aud că e cineva mort în casă, atât...”. ”A băgat-o în sac și a închis ușa cu cheia”.

Cel care i-a chemat pe anchetatori, duminică, în jurul orei 15:00, a fost chiar proprietarul apartamentului. Zona s-a umplut de mașini ale Poliției și Procuraturii.

Se pare că cei doi parteneri se mutaseră în chirie, dar fără acte, de aproximativ trei luni. Unii vecini spun că deja de două luni nu i-a mai văzut. Se crede că bărbatul a plecat în Spania. Dar cazul este unul cu multe semne de întrebare. Se pare, conform vecinilor, că proprietarul nu ar fi cerut actele celor doi chiriași, ceea ce îngreunează identificarea. În plus, sunt voci, conform sursei citate care spun că acesta a intrat folosind cheia de rezervă, după ce chiriașii nu i-au mai răspuns la telefon. Dar se pare că intenția era să facă ordine în apartament, după ce ar fi fost înștiințat de chiriași că pleacă din țară. "De aproximativ o săptămână și un pic mirosea. Eu am simțit când întindeam rufele. Cam de două luni cu siguranță nu au mai intrat, nu am mai văzut nimic", a spus o vecină, pentru sursa citată.

Cert e că femeia a murit, conform aprecierilor de la fața locului, în urmă cu aproximativ două - trei săptămâni. Ancheta continuă pentru a identifica autorul și circumstanțele exacte ale decesului.

