Felix Baumgartner, „neînfricatul cerului”: Nimeni nu l-a putut opri să-și depășească limitele. Cine a fost iubitul Mihaelei Rădulescu

Născut în Salzburg, Austria, în 1969, Felix Baumgartner a început să sară cu parașuta la vârsta de 16 ani și și-a perfecționat abilitățile ca membru al echipei de demonstrații și competiții a armatei austriece. În 1988, a început să facă demonstrații de parașutism pentru Red Bull. Gândirea „out-of-the-box” a companiei și spiritul aventuros al lui Felix Baumgartner s-au potrivit perfect, iar de atunci au colaborat constant, el devenind cel mai cunoscut sportiv Red Bull din lume.

Până în anii ’90, Felix Baumgartner simțea că a dus parașutismul tradițional cât de departe se putea, așa că a trecut la BASE jumping, parașutism de pe obiecte sau formațiuni fixe, unul dintre cele mai extreme și periculoase sporturi existente. El considera că reflexele fulgerătoare și tehnicile extrem de precise necesare în săriturile de la altitudini joase îi îmbunătățeau și performanțele la săriturile de mare altitudine.

Felix Baumgartner a stabilit 14 recorduri mondiale prin săriturile sale BASE în toată lumea, fiind un pionier care a deschis drumul pentru parașutiștii din întreaga lume, pentru mulți, o sursă de inspirație. Pe lângă aceste sărituri, a fost prima persoană din lume care a traversat Canalul Mânecii cu o aripă din fibră de carbon, primul care a concurat zburând alături de un avion.

În cadrul proiectului Red Bull STRATOS, pe 14 octombrie 2012, Felix Baumgartner și-a atins scopul suprem: a devenit primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă, sărind din stratosferă, o realizare remarcabilă care a oferit și date științifice esențiale ce nu fuseseră disponibile anterior, contribuind inclusiv la proiectul NASA pentru evacuare de urgență din spațiu.

După succesul uriaș al săriturii STRATOS, Felix Baumgartner a călătorit în întreaga lume promovând recordul său supersonic. A fost invitat în cele mai importante emisiuni TV din SUA (precum Jay Leno), Australia, Asia, Europa și a fost constant invitat ca speaker motivațional, capabil să inspire oameni din toate domeniile să-și atingă obiectivele. A fost recompensat nu doar pentru performanțe specifice, ci pentru întreaga sa carieră, printre premii se numără: Laureus Award, Bambi Millennium, Guy Choice Award (Hollywood), NEA Extreme Sports Awards, Steiger Awards, National Geographic’s Adventurer of the Year, CNN’s Man of the Year și multe altele.

Al doilea mare vis al său a fost să devină pilot de elicopter. Felix Baumgartner a pilotat elicoptere comerciale în Europa, după ce și-a obținut licența în SUA. Era certificat pentru numeroase tipuri de elicoptere, efectua zboruri extreme, dar și zboruri caritabile, și devenise pilot de salvare, cu scopul de a salva vieți.

Era un susținător activ al Fundației Wings for Life pentru cercetarea leziunilor măduvei spinării și își dezvolta propriul proiect umanitar personal: FLY 4 LIFE.

Felix Baumgartner lua foarte în serios și o altă mare pasiune: curse auto. A participat la competiții celebre, de la Nürburgring până la cursa de 24 de ore de la Bathurst (Australia) și multe altele.

Un lucru e cert: Nimeni nu l-a putut ține departe pe Felix Baumgartner de cer sau de dorința de a-și depăși limitele. Nu e de mirare că i s-au dat porecle precum „DAREDEVIL” sau „Felix neînfricatul”.

Felix Baumgartner, faimosul parașutist austriac în vârstă de 56 de ani, a murit în urma unui accident petrecut în timpul unei vacanțe în Italia. Incidentul tragic a avut loc la Porto Sant’Elpidio, în apropiere de orașul Fermo, acolo unde sportivul se afla pentru câteva zile de relaxare și aventură, potrivit La Repubblica.

