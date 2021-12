FCSB - Rapid, nebunie pe Arena Națională. Explozie de bucurie vs. 'dureros și frustrant' - video

Jucătorul formaţiei FCSB, Florinel Coman, a afirmat la finalul partidei cu Rapid, câştigată cu 3-1, că echipa sa a dominat meciul de la început până la sfârşit şi că aştepta o revanşă, după ce giuleştenii câştigaseră în tur cu 1-0.

'Un meci foarte frumos, cred că am dominat cap-coadă şi cred că am meritat victoria. Am fost în jumătatea lor mai tot timpul, am încercat să ducem mingea dintr-o parte în alta şi să marcăm. Din fericire am reuşit să marcăm pe final două goluri. Suntem bucuroşi, aşteptam această revanşă. Cred că suntem într-o formă foarte bună şi trebuie să terminăm şi meciul de la Sepsi la fel', a afirmat Coman.

El spune că nu este refăcut complet după operaţia chirugicală suferită şi că speră să revină la o formă fizică bună după pauza din iarna acestui an:

'A fost cel mai greu moment după intervenţie chirurgicală, nu mi-am revennit, am 7-8 antrenamente, dar nu am ce să fac. Trebuie să aştept pregătirea din ianuarie, să mă pun la punct fizic şi să dau drumul la treabă'. Florinel Coman a revenit pe gazon după o pauză de patru luni, ultimul său meci datând din 23 august (FCSB - Sepsi OSK 1-1).

Junior Morais (Rapid) - O înfrângerea grea cu FCSB, pentru că am făcut un meci foarte bun

Fundaşul echipei Rapid, Junior Morais, eliminat în partida cu FCSB, pierdută cu scorul de 1-3, a afirmat că e o înfrângere grea pentru formaţia sa, având în vedere că a făcut un meci bun. 'E o înfrângere grea, pentru că am făcut un meci foarte bun. Asta e, arbitrul a decis să îmi dea al doilea galben, îmi pare rău pentru băieţi, pentru că până în minutul 90 a fost 1-1. Trebuie să ţinem capul sus. Arbitrul cred că a greşit puţin astăzi, cei de la Steaua erau mereu pe jos. FCSB nu a avut mari ocazii după ce am ieşit eu. Ne-am făcut treaba foarte bine', a afirmat jucătorul brazilian.

Oaidă (FCSB) - Rapid ne-a pus probleme, dar ne bucurăm că în final a ieşit bine pentru noi

'A fost un derby în adevăratul sens al cuvântului, atât în tribune, cât şi în teren. A fost un spectacol frumos, dar cel mai important e faptul că am luat cele trei puncte. Am întâlnit un adversar puternic, un adversar care ne-a pus probleme. Cei de la Rapid au jucători de valoare, jucători de calitate, dar ne bucurăm că în final lucrurile au ieşit bine pentru noi. Este datoria noastră să credem până la final, ne doream foarte mult această victorie. Acum vine ultimul meci şi sper să încheiem cu bine anul', a afirmat Oaidă.

'Nu este uşor să alergi mereu să recuperezi puncte în spatele celor de la CFR, dar noi trebuie să ne facem treaba de jucători profesionişti şi să adunăm cât mai multe puncte. CFR Cluj este într-adevăr o forţă. Chiar dacă acum este o diferenţă destul de mare în clasament, punctele se vor înjumătăţi o dată cu intrarea în play-off', a adăugat Răzvan Oaidă.

Ianis Stoica (FCSB) - Ne-am luat revanşa, am fost mai motivaţi pentru că ne învinseseră în tur

Fotbalistul echipei FCSB, Ianis Stoica, a declarat, miercuri seara, la finalul partidei cu FC Rapid câştigată cu scorul de 3-1, că formaţia sa şi-a luat revanşa după înfrângerea din tur.

'Victoria este frumoasă oricum, dar mai ales în faţa Rapidului. Nu contează în ce minut a fost obţinută. E un sentiment frumos să te afli pe teren la un asemenea meci, dar eu trebuie să îmi fac treaba indiferent că jucăm cu Rapid sau altă echipă. Azi ne-am luat revanşa, am fost mult mai motivaţi pentru că ne învinseseră în tur', a afirmat el.

'A fost penalty la faza din final, dacă nu mă ţinea, eram singur cu poarta goală. În seara asta am pus foarte multă presiune pe ei, am ţinut de minge şi de aceea ei au luat şi cartonaşul roşu', a adăugat Stoica.

Daniel Niculae (FC Rapid) - Dacă rămâneam 11 contra 11 nu pierdeam cu FCSB

Preşedintele clubului de fotbal FC Rapid, Daniel Niculae, a declarat, miercuri seara, după înfrângerea cu 3-1 din derby-ul cu FCSB, că formaţia sa nu ar fi pierdut dacă fundaşul Junior Morais nu ar fi fost eliminat de pe teren.

'E dureros şi trist când pierzi în minutul 90, mai ales după ce faci o partidă bună cum am făcut noi. FCSB are o echipă foarte bună, însă cred că noi ne-am ridicat la nivelul aşteptărilor în acest derby. Îi felicit pe jucători pentru dăruirea de care au dat dovadă în seara asta. E dureros şi frustrant că am pierdut, mai ales în faţa celor de la FCSB. Însă asta este viaţa, trebuie să uităm mai repede acest meci.', a spus Niculae.

'Acum trebuie să strângem rândurile şi să ne recuperăm pentru că avem foarte mulţi jucători cu probleme medicale înaintea ultimului meci. Dacă rămâneam 11 contra 11 nu pierdeam în seara asta. Nu cred însă că reuşeam să câştigăm, pentru că până la urmă un egal cred că era echitabil. Dar acesta este fotbalul. Şi noi am câştigat meciuri când poate nu am controlat partida de la un capăt la altul', a afirmat el.

'Consider că ambele penalty-uri au fost... Aş spune însă că a fost mai mult al nostru decât al lor, dar nu mai contează lucrul acesta. Le mulţumesc suporterilor pentru susţinerea arătată, îmi pare rău că nu am putut să le mulţumim printr-un rezultat pozitiv. Cred că şi un rezultat de egalitate pentru noi ar fi fost un rezultat pozitiv', a adăugat preşedintele.

Își dorește calificarea în play-off

Daniel Niculae a explicat că îşi doreşte calificarea în play-off-ul Ligii I şi a precizat că în pauza competiţională din iarnă vor avea loc câteva schimbări în cadrul lotului.

'Ne dorim să mai avem încă două meciuri cu FCSB în acest sezon. Ei sunt ca şi calificaţi în play-off, rămâne să ajungem şi noi acolo. E o luptă grea, o luptă crâncenă, pentru că sunt foarte multe echipe bune la diferenţă mică de puncte. Iar lupta aceasta se va duce până în ultima etapă a sezonului regulat. Noi suntem foarte mulţumiţi cu punctele strânse până acum, dar întotdeauna este loc de mai bine. Ne gândim deja la un plan pentru partea a doua a campionatului, vor fi jucători care nu vor mai rămâne şi probabil vor fi aduşi câţiva în locul lor', a menţionat Niculae.

FCSB a învins-o dramatic pe FC Rapid Bucureşti, cu scorul de 3-1 (1-1), miercuri seara, pe Arena Naţională, în etapa a 20-a a Ligii I de fotbal, într-un derby de tradiţie în care diferenţa a fost făcută de două goluri înscrise în minutele adiţionale. Florin Tănase (14, 90+3 - penalty) şi Ianis Stoica (90+6) au înscris pentru roş-albaştri, iar Cristian Săpunaru (45+6 - penalty) a punctat pentru Rapid. FCSB e neînvinsă de 13 etape, în care are 12 victorii şi un egal. Rapid are doar o victorie în ultimele cinci etape, două egaluri şi două eşecuri. În tur, Rapid a învins cu 1-0.

Jandarmeria Capitalei a aplicat sancţiuni de peste 26.000 de lei după meciul FCSB - FC Rapid Bucureşti

Jandarmeria Capitalei a aplicat miercuri seară 23 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 26.000 de lei, după ce la începutul meciului de fotbal dintre echipele FCSB şi FC Rapid Bucureşti suporterii celor două echipe au folosit materiale pirotehnice.

'În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, Jandarmeria Capitalei a aplicat, până în acest moment, 23 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 26.230 de lei. De asemenea, au fost întocmite actele necesare începerii cercetărilor pentru cinci fapte de natură penală, fiind predate lucrătorilor din cadrul Poliţiei Capitalei', a transmis Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti. În continuare, se vor efectua verificări pentru identificarea altor persoane care au încălcat cadrul normativ în vigoare, în vederea aplicării măsurilor legale care se impun, a mai menţionat Jandarmeria.

